Suscribete a
ABC Premium

Transparencia obliga al Gobierno a desvelar los viajes de los altos cargos de Transportes que viajaban con Ábalos

El Consejo no cree que facilitar esa información suponga «un esfuerzo desproporcionado», como alega Transportes: «No es una tarea compleja»

Koldo plantea que su abogado y el de Ábalos «hablen» para que sus defensas se hagan «coherentemente»

José Luis Ábalos declara por cuarta vez en el Tribunal Supremo
José Luis Ábalos declara por cuarta vez en el Tribunal Supremo Ignacio Gil

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emplazado al Gobierno a dar detallada cuenta de los viajes de los altos cargos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que acompañaban a José Luis Ábalos entre 2018 y 2020.

El pasado abril un ciudadano reclamó ... información al citado Ministerio sobre el número de viajes oficiales en los que Sergio Vázquez Torrón, actual presidente de Ineco, y Ricardo Mar Ruipérez, quien fuera director de gabinete de Ábalos (julio de 2020-julio de 2021) y ahora es secretario general de Paradores, acompañaron al ministro en ese periodo. En concreto, pedía conocer si fueron desplazamientos nacionales o internacionales, las fechas de los mismos, los lugares de destino y cuál de los dos viajó con el ministro, Vázquez o Mar, o ambos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app