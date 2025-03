Torres evita concretar si tiene más mensajes con Aldama en su teléfono: «No me consta»

Por tercera vez, después de haber acudido en noviembre del año pasado y también en enero del actual, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres pasó este jueves por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado donde volvió a reiterar ... que no «había tenido ningún tipo de relación» con Víctor de Aldama a pesar de un mensaje revelado por la Guardia Civil que acredita al menos un encuentro entre ellos.

El mensaje al que hicieron referencia varios de los senadores, y al que Torres se refirió diciendo que ni siquiera «está acreditado que lo leyera», está fechado el 16 de julio de 2020 y en él Aldama se presenta al ministro como intermediario de una empresa de test de antígenos en plena pandemia. El Partido Popular, en palabras de su senador Fernando Martínez Maíllo, cuestionó al ministro por si tenía más mensajes con el comisionista en su teléfono, algo a lo que Torres evitó contestar con contundencia. «No me consta», se limitó a decir el ministro. Repuesta similar a la ofrecida en ocasiones anteriores cuando se le preguntó por su relación con Aldama, que la UCO destapó en un informe reciente.

Según Torres, no fue hasta que el mensaje apareció en los medios de comunicación cuando «un asesor» confirmó en su teléfono que existía ese whatsapp con el comisionista. «No recuerdo haberlo leído y nunca respondí», insistió el ministro, a pesar de que el senador del PP le mostró la información del terminal en la que se recoge que el mensaje fue enviado el 16 de julio a las 14.36 horas y que aparece como leído tres cuartos de hora más tarde (15.15 horas) de ese mismo día.

A continuación, y en un tenso intercambio, el PP preguntó directamente por el otro terminal de Aldama, «con el que se comunicaba con Reyes Maroto», por si había comprobado si tenía algún otro intercambio desconocido con el comisionista, a lo que Torres evitó contestar y se limitó a decir, de nuevo, «que no me consta». «A mí no me ha requerido nada la UCO… Ese es un auto del juez que requiere a la UCO que investigue las comunicaciones de Aldama con varias personas y estoy encantado de que el juez haya hecho eso porque se comerán la segunda mentira», explicó Torres, quien pidió entonces al PP que pidiera perdón por haber ejercido de «voceros de un delincuente confeso» en el asunto del piso «con señoritas» al que el ministro dice que nunca acudió y que trató de desmontar con varios certificados de vuelo aportados a la prensa hace ya algunas semanas.

En cualquier caso, lo que sí hizo Torres fue reconocer que «la intención de poder estar la noche anterior [en Madrid] era lógica, para poder llegar a tiempo al comité» que el PSOE celebraba ese sábado en la capital de España, asumiendo que la noche en la que Aldama reservó supuestamente un piso para su disfrute sí tenía pensado dormir en Madrid, aunque finalmente no lo hizo según las pruebas aportadas.

En su tercera comparecencia en la comisión, algo inédito en este tipo de espacios parlamentarios, Torres optó por referirse continuamente a sus declaraciones anteriores, a pesar de que su nueva citación en la Cámara Alta tenía que ver con las novedades reveladas en las últimas semanas sobre su persona en relación con la trama. En cualquier caso, el ministro prefirió refererise en todo momento a sus declaraciones anteriores, menos cuando exigió disculpas al Grupo Popular por lo que él calificó como una «clara campaña política» contra su persona. El PSOE se refirió a la citación como «una cacería política contra usted y contra el Gobierno de Pedro Sánchez».

Especialmente bronco fue esta vez el choque entre el ministro y el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que se acusaron mutuamente de mentir y que intercambiaron mensajes subidos de tono. «Ha venido aquí por tercera vez porque ha mentido. Y da igual lo que le preguntemos, porque usted va a seguir faltando a la verdad. Es lo único que le queda para salir del lío fenomenal en el que está metido usted», señaló Gordillo, quien dejó entrever que Torres había encriptado su móvil para que no se conozca la respuesta al mensaje de Aldama. «Es falso que los informes de la UCO digan que yo respondí al mensaje. Ni he respondido a ese mensaje, ni he encriptado mi teléfono, ni he tenido relación con ese señor», insistió