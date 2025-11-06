Suscribete a
Torres adjudicó la mayoría de los contratos del Covid a la trama de Koldo y Aldama

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. «carecía de capacidad de obrar con la Administración»

El objeto social de la sociedad vinculada al comisionista no tenía nada que ver con el mundo sanitario

El expresidente de Canarias usó la excusa de la emergencia en el 75% de su mandato

Aldama tras salir de prisión
Aldama tras salir de prisión GUILLERMO NAVARRO
Joan Guirado

La principal empresa de la trama que operaba entorno al Ministerio de Transportes con las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. fue una de las más beneficiadas por el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, durante la pandemia. ... Pese a que de la firma no tenía ningún tipo de experiencia previa con el suministro de material sanitario, Soluciones de Gestión, dirigida por el empresario Íñigo Rotaeche, que fue detenido y está investigado, logró el 11,93% de los contratos, convirtiéndose junto a tres empresas más -dos de ellas sí con experiencia en el sector-, en las principales adjudicatarias mediante el procedimiento de emergencia.

