Escucha las noticias de este jueves 23 de octubre

Toledo consignará los diez millones del Nudo Norte en el Juzgado mientras recurre al TSJ

El Ayuntamiento celebrará Pleno el lunes y contrata al catedrático Luciano Parejo

Toledo impugnará el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Nudo Norte con un contrato de defensa jurídica de 32.670 euros

Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

El próximo lunes se va a celebrar un Pleno extraordinario para debatir la presentación del recurso ante el TSJ contra el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que rechazó las siete causas de nulidad del Nudo Norte y la «subsanación de errores» ... del dictamen emitido el pasado 11 de septiembre. El principal argumento municipal para judicializar el asunto se basa en que ningún hecho administrativo puede estar al margen de su impugnación. Mientras se pelea en los tribunales, el Ayuntamiento ha decidido ingresar en el juzgado los diez millones del principal de la deuda que mantiene con la empresa Condominio a raíz de los convenios expropiatorios. Se trata de garantizar el pago y que no corran los intereses.

