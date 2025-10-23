Toledo consignará los diez millones del Nudo Norte en el Juzgado mientras recurre al TSJ

El próximo lunes se va a celebrar un Pleno extraordinario para debatir la presentación del recurso ante el TSJ contra el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que rechazó las siete causas de nulidad del Nudo Norte y la «subsanación de errores» ... del dictamen emitido el pasado 11 de septiembre. El principal argumento municipal para judicializar el asunto se basa en que ningún hecho administrativo puede estar al margen de su impugnación. Mientras se pelea en los tribunales, el Ayuntamiento ha decidido ingresar en el juzgado los diez millones del principal de la deuda que mantiene con la empresa Condominio a raíz de los convenios expropiatorios. Se trata de garantizar el pago y que no corran los intereses.

Precisamente, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo autorizó ayer el inicio del expediente para la contratación del servicio de defensa jurídica con el fin de impugnar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre los convenios urbanísticos del Nudo Norte. El presupuesto base de licitación asciende a 32.670 euros y se tramitará mediante un procedimiento negociado sin publicidad con la intención de contratar al catedrático Luciano Parejo, quien ya hiciera el informe que sirvió al Ayuntamiento para acudir al Consejo Consultivo con la finalidad de ratificar los argumentos con el fin de plantear la nulidad del convenio por ser lesivo para el Ayuntamiento.

El portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, ha explicado tras la reunión de la Junta que el Ayuntamiento «va a seguir luchando» porque considera «injusto» el dictamen emitido el pasado mes de septiembre por el Consultivo. «Vamos que si vamos a seguir luchando. Nos parece injusto lo del Nudo Norte y por eso se ha autorizado el gasto y el inicio del expediente de contratación. Creemos que el dictamen es dañino para el Ayuntamiento de Toledo y tenemos que defender los intereses de los toledanos. Por eso estamos aquí», declaró.