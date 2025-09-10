Toledo acoge este domingo la I Carrera y Marcha Solidaria de APANDAT para visibilizar la discapacidad auditiva

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado hoy la I Carrera Solidaria de APANDAT, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Discapacitados Auditivos de la Provincia de Toledo, junto a Mercedes Borreguero, y Manuel Pérez, de la Junta Directiva de APANDAT.

Se celebrará este domingo 14 de septiembre con salida y llegada al Parque de las Tres Culturas y en tres modalidades. Por un lado, la Carrera Solidaria, de 6 km de distancia que comenzará a las 10:00 horas. Posteriormente, a las 11:00 horas, tendrá lugar la Marcha Solidaria de 3,5 km y a las 12:00 horas la Carrera Infantil.

Illescas ha recordado que en España nacen al año unos 2.000 niños con algún tipo de discapacidad auditiva, por lo que ha destacado la importancia de que exista APANDAT, una asociación que se fundó en 1988 por un grupo de padres y madres que se unieron ante la falta de recursos para atender las necesidades de sus hijos y «llegar donde muchas veces no llegamos las administraciones, ha asegurado.

Bajo el lema 'Corre por la discapacidad auditiva para hacernos oír', APANDAT busca recaudar fondos para sufragar las diferentes actividades y servicios para atender a sus 283 usuarios. Según ha indicado, Mercedes Borrego, la asociación presta servicios de rehabilitación logopédica a niños con discapacidad auditiva y problemas del lenguaje, además de fisioterapia pediátrica, sordera, cursos de lengua de signos o inserción laboral.

«La carrera nace con la intención sobre todo de hacernos oír en un colectivo que es silencioso, porque cuesta ver esta discapacidad», ha asegurado Manuel Pérez, tesorero de APANDAT.

Por último, la concejal de Asuntos Sociales, ha hecho un llamamiento a la participación de todos los toledanos, porque «la unión de deporte y solidaridad siempre es un buen tándem y más en el año en el que somos Ciudad Europea del Deporte».

Las inscripciones pueden realizarse hasta el jueves a las 23:59 horas a través de la página de Evedeport, por un importe de 10 euros.