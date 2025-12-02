Suscribete a
The Base, la red terrorista ultra que quiere colapsar Occidente con atentados, llega a España

La primera célula desmantelada en nuestro país estaba formada por tres individuos que disponían de armas, munición y entrenamiento paramilitar para perpetrar ataques de forma inminente

El jefe del grupo, de sólo 24 años, tenía contacto directo con el líder mundial de la organización, Rinaldo Nazzaro, que se oculta en Moscú tras huir de Estados Unidos

Terror en las calles de Vallecas: una turba de más de 200 bukaneros se enfrenta con palos y bengalas a ultras del Lech Poznan

Parte del material intervenido a los detenidos
Policía Nacional
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Tienen problemas de socialización, por lo general son jóvenes, proceden del mundo de la ultraderecha, odian a judíos, musulmanes, negros, homosexuales, antifascistas, a los partidos políticos y a las Fuerzas de Seguridad. En The Base, una organización terrorista que funciona con células independientes asentadas ... en cada país, encuentran una hermandad, donde a través de canales informáticos cifrados se comparte todo: desde manuales de explosivos, a otros de guerrilla, propaganda o cursos para fabricar armas con impresoras 3D. En 2011 la red actuó por primera vez en Europa, en concreto en Oslo. Y como era de esperar ya ha llegado a España, donde la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía ha desarticulado por primera vez uno de estos grupos, que ya tenía armas de fuego, munición y sin duda la determinación de atentar. La operación, por tanto, era inaplazable.

