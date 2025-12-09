Suscribete a
ABC Premium

Texto íntegro de la sentencia del juicio al fiscal general del Estado

El Supremo condena a García Ortiz por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa: «No puede responder a una noticia falsa con un delito»

La resolución, cuyo fallo se conoció el 20 de noviembre, cuenta con un voto particular discrepante firmado por dos magistradas, que defienden que debía haber sido absuelto

Álvaro García Ortiz, en el juicio en el Tribunal Supremo
Álvaro García Ortiz, en el juicio en el Tribunal Supremo ABC

ABC

El Tribunal Supremo ha difundido este martes el texto íntegro de la sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien condenó a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y una multa de 7.200 ... euros, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso por daños morales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app