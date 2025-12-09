Texto íntegro de la sentencia del juicio al fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha difundido este martes el texto íntegro de la sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien condenó a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y una multa de 7.200 ... euros, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso por daños morales.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión