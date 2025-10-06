Suscribete a
Un testigo relata que el yihadista de Algeciras que acabó con la vida de un sacristán «apareció como un espectro»

Una hora antes de la agresión mortal el yihadista echaba de comer a las palomas y piropeó a una mujer

Así desveló ABC hace cinco años los pagos de Ábalos y Koldo en metálico con tres sobres

Yassine Kanjaa, presunto yihadista juzgado
Yassine Kanjaa, presunto yihadista juzgado
Javier Lillo

Javier Lillo

Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que acabó a machetazos con la vida del sacristán Diego Valencia el 25 de enero de 2023 en Algeciras, «apareció como un espectro» y atacó a la víctima «sin excitación» y con «una paz» que llamó poderosamente la ... atención de los testigos, entre ellos, del cura de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, donde se produjo el ataque mortal.

