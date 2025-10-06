Un testigo relata que el yihadista de Algeciras que acabó con la vida de un sacristán «apareció como un espectro»

Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que acabó a machetazos con la vida del sacristán Diego Valencia el 25 de enero de 2023 en Algeciras, «apareció como un espectro» y atacó a la víctima «sin excitación» y con «una paz» que llamó poderosamente la ... atención de los testigos, entre ellos, del cura de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, donde se produjo el ataque mortal.

Este sacerdote ha sido el primero de una larga lista de testigos que han ido detallando al tribunal de la Audiencia Nacional cómo vivieron en primera persona ese día de «horror» que ha dejado en todos secuelas psicológicas importantes. Antes de arrancar con esas declaraciones, el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha llamado al estrado al yihadista y le ha recordado las penas de prisión que tanto Fiscalía como las acusaciones solicitan para él. Kanjaa, con el rostro sereno y con una capucha sobre la cabeza, ha escuchado lo que el presidente le tenía que decir y ha tomado asiento.

Cabe recordar que Kanjaa, para el que la Fiscalía solicita la pena de 50 años de prisión por, entre otros delitos, asesinato terrorista, protagonizó en enero de 2023 un ataque en Algeciras que sembró el pánico en la población local y que se saldó el asesinato del sacristán y con varios heridos.

Así las cosas, el primero en declarar ha sido el cura Rubén V. que ha explicado que ese día escuchó griterío mientras se desvestía tras oficiar misa y que cuando salió al patio se encontró con el acusado que llevaba una chilaba oscura y portaba un arma que tenía «la empuñadura de color azul eléctrico». Ha rememorado que el yihadista actuaba «con una tranquilidad enorme».

«El rostro desencajado»

De ese momento, ha recordado que el sacristán apareció gritando y con el rostro «desencajado», y que presenció el primer «machetazo» a Valencia por la espalda, tras lo que decidió «salir corriendo hacia el despacho para llamar a la policía» mientras escuchaba a la víctima preguntar al acusado «qué es eso, qué es lo que estás haciendo».

El sacerdote ha indicado a preguntas de las acusaciones que Kanjaa se dirigió directamente hacia el sacristán, obviando al resto («podía haber arrasado con todos»), incluso a niños que estaban en catequesis en ese mismo momento y lugar. Y que actuó con «una velocidad enorme» por lo que «pilló los talones» rápidamente al sacristán que trató de huir.

Según el escrito del Ministerio Público, Valencia intentó protegerse con una silla y salió del patio de la iglesia a la Plaza Alta, mientras Yassine Kanjaa lo perseguía y lo golpeaba con el arma. Fue entonces cuando cayó al suelo en mitad de la plaza y el yihadista «le propinó dos golpes fuertes con el machete, uno en el cuello y otro en la cabeza, ocasionándole las lesiones que le produjeron la muerte».

«Montando la pajarraca»

Antes del ataque que costó la vida al sacristán, el acusado había entrado a otra iglesia, la de San Isidro, donde previamente, según otro testigo, «había montado ya una pajarraca» (una bronca) con una feligresa a cuenta de la religión. Allí, persiguió a otro sacerdote de más de 70 años al que logró alcanzar en el pasillo del templo y al que golpeó con el machete en la nuca dejándole tirado en el suelo.

El agredido fue Antonio Rodríguez, y su testimonio ante el instructor ha sido reproducido en el juicio pese a que la defensa del yihadista ha intentado evitarlo. En esa grabación se ha podido escuchar cómo el sacerdote relataba que «el muchacho vestido de negro blandía un machete», que él intentó salir corriendo desde el altar pero que a mitad de iglesia le cogió y le dio un machetazo que le hizo caer. «Veía caerme la sangre sobre las vestiduras sagradas, y me quedé quieto, no me moví», recordó.

Tras este primer ataque, Kanjaa, según el relato de hechos recogido por el fiscal, salió de la Iglesia de San Isidro y se dirigió a la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la Plaza Alta, separadas por unos 200 metros. Entró a las 19.28 horas en el patio del templo, donde se encontraba el sacristán.

Del momento de ese ataque mortal a Valencia, varios testigos han coincidido al recordar tanto la actitud como la vestimenta, explicando que «no profirió palabra» mientras atacaba, que notaron que «tenía fijación» con él y que le golpeó sin titubeos «de forma mecánica».

«Era un charco de sangre»

Otra de las feligresas que se encontraba en el lugar del ataque ha recordado visiblemente emocionada (ha tenido que parar un par de veces por el llanto) que pudo ver a su amigo -el sacristán- que se cubría la cabeza con una silla mientras el atacante le golpeaba, trató de ayudarle cerrando una verja, pero al ver que el yihadista trató de golpearla (sin éxito) se puso a correr también. »Cuando vio a Diego (Valencia) me dejó a mi y lo remató en la Plaza Alta», ha recordado, para añadir que luego vio a su amigo «que era un charco de sangre y que tenía la cabeza reventada».

En esa misma línea ha declarado una trabajadora de un bar cercano, quien ha añadido a los hechos que una hora antes de la agresión mortal, Kanjaa estuvo por la plaza cercana a las iglesias «dando de comer a las palomas». Lo recordaba porque se fijó en él ya que una compañera le había señalado que ese tipo la había «piropeado» -le dijo «guapa»- en la calle Ancha.

Uno de los últimos testimonios ha sido el de un agente fuera de servicio que le vio portar el machete hacia un mirador. Sin saber qué había ocurrido antes decidió seguirle y avisó a sus superiores y a la policía local, cuerpo que finalmente le detuvo mientras Kanjaa estaba de rodillas rezando y mirando al Peñón de Gibraltar.

«Cuadro psicótico»

Tras esta primera sesión, el juicio continuará este martes, cuando el tribunal escuchará a más testigos y a los peritos psiquiátricos. Cabe recordar que La Fiscalía, en su escrito, recuerda que Kanjaa presentaba un cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica que le provocaba delirios.

«En el momento de tener lugar los hechos presentaba una descompensación psicótica aguda con importante grado de implicación afectiva y conductual que afectaría muy severamente a sus capacidades volitivas e intelectivas», apuntaba el fiscal, que sin embargo aclaraba que «sus capacidades volitivas e intelectivas no estaban totalmente anuladas por su enfermedad».