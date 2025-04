Tensión entre el PP y el PSOE por el ataque en la sede socialista de Cantabria: Feijóo preguntó a Bolaños pero Ferraz critica su silencio

«Feijóo nos está mostrando su verdadera cara cuando no tiene la altura política necesaria para condenar este atentado». En un comunicado, el PSOE reprochó el domingo al Partido Popular que 48 horas después del incidente del pasado viernes en la sede socialista de Cantabria, en Santander, donde un encapuchado lanzó explosivos caseros dentro de botellas de plástico mientras se celebraba un acto, su líder, Alberto Núñez Feijóo, no se haya interesado por el ataque ni lo haya condenado públicamente. En el PP defienden lo contrario y precisan que Feijóo sí preguntó «expresamente» por lo sucedido.

En el congreso en el que resultó reelegido secretario general del PSOE de Valladolid, el también ministro de Transportes, Óscar Puente, censuró solo unas horas después del «atentado» el silencio del PP hasta ese momento e incluso acusó a los populares de estar «conformes» de alguna manera con el ataque. «Cuando uno no condena un acto violento, no es irrelevante ni casual: expresa de alguna manera una conformidad. Y esto es muy grave», dijo Puente más tarde de las 15.00 horas del sábado.

A esa hora, el líder de la oposición y el ministro de la Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, asistían en Roma al funeral del Papa Francisco. Ambos compartieron avión y, en algún momento de las varias horas que estuvieron juntos, Feijóo «se interesó» por el ataque en la sede del PSOE de Cantabria mientras se celebraba un acto sobre memoria democrática en el que participaba su secretario general, Pedro Casares, también diputado en el Congreso. Según informaron los socialistas, una de las participantes en el acto, en el que había más de 70 asistentes, recogió las botellas con los explosivos dentro y las lanzó fuera de la sede.

Fuentes del PP aseguran que el ministro Bolaños dijo desconocer el origen del ataque que ahora el PSOE atribuye a grupos fascistas. «Salvo que en Ferraz sepan más que en Moncloa, solo se trata de otra cortina de humo impulsada por los socialistas ante sus complicaciones judiciales, parlamentarias, orgánicas e incluso gubernamentales», critican esas mismas fuentes, que afean al PSOE su comunicado «lamentable e impropio».

En la información remitida a los medios este domingo, los socialistas afirmaron que ni el líder del PP ni otros altos cargos del partido se pusieron en contacto con el PSOE «por otros cauces», fuera de la esfera pública, para condenar los hechos; un extremo que niegan desde Génova. «Aunque Feijóo no tenga opinión al respecto, para los socialistas el fascismo no tiene sitio en España. La violencia política no puede prevalecer sobre los demócratas, y Feijóo debería tener claro este extremo, aunque siga en silencio», reza un fragmento del comunicado del PSOE.

En otro acto de partido en Huesca, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vinculó el incidente con «los ataques, los bulos, las mentiras y la generación de odio de la derecha y la ultraderecha» contra su partido. Cerdán atribuyó indirectamente el ataque al espacio político de Vox y exigió a los populares romper con los de Santiago Abascal. «El PP no puede permanecer silbando y mirando para otro lado con todo esto. No hay lugar para la equidistancia», señaló, según recoge EP.

Por su parte, el ministro de la Presidencia evitó señalar al Partido Popular por su supuesto silencio y vinculó iguamente lo sucedido con «el odio y la crispación» imperante. «Los ultras han atacado actos que honraban a quienes lucharon contra la dictadura y celebraban las libertades que trajo la democracia. Buscan amedrentarnos. Es necesario parar el odio y la crispación con respeto y diálogo. Frente a su violencia, la fuerza de la democracia», escribió en la red social X.