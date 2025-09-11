Tellado (PP) eleva el tono tras el crimen de Charlie Kirk: «¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha querido elevar el tono tras el asesinato de Charlie Kirk, afín a Donald Trump y líder juvenil estadounidense, y de una refugiada ucraniana en EE.UU.. Lo ha hecho a través de una publicación en X donde ha querido abrir un debate.

Para ello, Tellado ha lanzado una pregunta al aire tras los dos crímenes ocurridos en los últimos días.

Abro debate:



¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?



El silencio ante la barbarie es lo que… — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 11, 2025

«¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?», escribía el secretario general del PP en la red social X.

Tellado hace referencia al disparo que recibió Charlie Kirck durante una conferencia en una universidad de Utah. El líder juvenil era una persona estrechamente relacionada con Trump y figura muy criticada desde la izquierda.

Al otro caso al que se refiere es al del homicidio de Iryna Zarutska, una refugiada rusa a manos de un varón negro en pleno vagón de tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.).

A raíz de ello, Tellado ha lanzado esa pregunta desde la perspectiva contraria, cuestionándose lo que ocurría en nuestro país si sucediese desde otro prisma. Unas palabras que han suscitado cierta polémica tras los brutales crímenes y que pretenden reabrir el debate.

El dirigente popular, además, se ha encargado de recalcar que el «silencio» ante este tipo de situaciones es lo que provoca la «crispación» y la «polarización».

«El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. La violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga», añadía el secretario general del PP.

Condena ambos crímenes

Por último, ha querido asegurar que su formación está totalmente en contra de los asesinatos de Kirk y de Zarutska, llegando a condenar ambos.

«Desde el Partido Popular condenamos enérgicamente el atroz asesinato de Charlie Kirk y nos unimos al dolor de su familia y la conmoción de su país. Como también condenamos el vil asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra en su país y fue apuñalada mortalmente en un tren en EE.UU.», finaliza Tellado.