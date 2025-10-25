Los técnicos de Hacienda avisan al Congreso que las dietas son menos correctas que una tarjeta de gastos

Hay una fórmula que permitiría evitar fácilmente que las dietas fijas diarias que cobran los diputados y senadores cada vez que viajan se conviertan en una vía de ingresos extra por la que, además, no pagan impuestos: implantar una tarjeta para que abonen los ... gastos de manutención y taxi que les surjan durante el desplazamiento. Quien pone sobre la mesa esta fórmula es el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, que subraya a ABC que el sistema de la tarjeta «sería más correcto» con la ley del IRPF que el actual cobro de 150 euros fijos por día en el caso de un viaje internacional o de 120 euros por jornada si la salida es nacional.

Para este técnico «no es entendible» que el Congreso regresara al sistema de dietas en 2020 después de haber avanzado por el buen camino implantando en 2017 el sistema de reintegro de los gastos una vez justificados. Pero Mollinedo considera que volver a este sistema de reembolso podría necesitar aumentar el personal de los servicios administrativos de la Cámara para realizar los trabajos de comprobación y registro de las facturas y por ello considera que la mejor fórmula no solo desde el punto de vista de la legislación fiscal sino también en sentido práctico y económico es el de entregar una tarjeta para abonar gastos.

Además, recuerda que muchos establecimientos pequeños proporcionan tique de caja pero no factura, y que a veces esos comprobantes se borran, deterioran o pierden.

El sistema de dietas fijas se convierte muchas veces en un ingreso extra porque es habitual que los diputados sean invitados a almuerzos o cenas por las autoridades anfitrionas cuando realizan un viaje oficial, mientras el Congreso corre con los gastos del transporte principal, alojamiento y desayuno.

El que estas dietas estén exentas del pago de impuestos, según ha confirmado el Congreso a este periódico, aumenta la falta de transparencia del sistema ya que es imposible conocer cuáles son los ingresos reales de los diputados que viajan. Mollinedo recuerda que es la ley del IRPF la que establece esa exención de impuestos pensando en trabajadores normales que efectivamente incurren en gastos cuando viajan y por eso insiste en defender el sistema de tarjetas para gastos.

Las dietas fijas por día de viaje son abonadas de manera automática por el Congreso sin necesidad de que el parlamentario lo solicite y se pagan aunque el desplazamiento no le genere gastos ni le implique pernoctar fuera de su domicilio.

Resistencia de los diputados

La portavoz de Vox, Pepa Millán, pidió este martes que se cambie este sistema, que está vigente desde que en 2020, con Meritxell Batet (PSOE) presidiendo el Congreso, revertió el método de reembolso que había implantado su predecesora, Ana Pastor (PP), y con el que la Cámara se limitaba a abonar los gastos que le fueran justificados.

Pero fuentes parlamentarias anticipan a ABC la «resistencia» de los diputados a perder las dietas. «Cuando se quitó el sistema de reeembolso de gastos en 2020 fue por las quejas de los diputados de todos los grupos políticos», recuerdan fuentes de la bancada socialista. «Los diputados españoles son de los peores pagados de Europa», subrayan fuentes populares.

Quizá por eso este martes, al ser preguntados por el cambio de sistema, tanto el portavoz del PSOE, Patxi López, como la del PP, Ester Muñoz, echaron balones fuera. Y de ellos depende que se modifique el método actual por otro que sea más acorde con la ley aprobada hace 19 años en esa misma Cámara.