Recuperan los cuerpos de los cuatro trabajadores fallecidos en el derrumbe de un edifcio de Madrid
El Constitucional suprime cuatro párrafos que beneficiaban a Puigdemont con la amnistía

Dos magistrados avisaron de que el borrador sobre el recurso de Aragón contradecía al Supremo y anticipaba la decisión sobre el amparo al prófugo

El Constitucional admite a trámite el amparo de Puigdemont

La magistrada progresista Laura Díez, ex alto cargo con Bolaños
Nati Villanueva

Madrid

La eliminación de cuatro párrafos del borrador que da respuesta al recurso de las Cortes de Aragón contra la ley de amnistía ha evitado un nuevo choque a las puertas del Pleno de esta semana en el Tribunal Constitucional, donde no se puede ... decir que las aguas hayan vuelto a su cauce tras el apresurado aval de la mayoría que lidera Conde-Pumpido a la polémica norma el pasado julio sin esperar a la justicia europea.

