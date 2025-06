El TC de Conde-Pumpido avanza imparable hacia el inminente aval a la amnistía

Por segundo día consecutivo de deliberaciones, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional se volvió a alinear ayer con la ponencia de la número dos de Cándido Conde-Pumpido que respalda la aprobación de una ley de amnistía aun cuando la Constitución no la contempla. El ... órgano de garantías avanza así imparable hacia el aval de la norma siguiendo la hoja de ruta del presidente, que ya hace meses manifestó su intención de resolver el asunto antes del verano, como quería Carles Puigdemont. En cuestión de horas –es probable que mañana mismo– la ley gracias a cuya aprobación Pedro Sánchez está hoy en la Moncloa reciba ya el respaldo del órgano de Conde-Pumpido ahorrando así al Gobierno un nuevo quebradero de cabeza en un momento especialmente delicado, en el que los casos de corrupción lo cercan.

Fuentes del TC señalaron a ABC que, al igual que el día anterior con el rechazo a plantear una cuestión prejudicial a Europa, los seis magistrados del bloque progresista siguieron ayer a pie juntillas la argumentación del borrador de sentencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. El debate estaba centrado en la posibilidad de aprobar una amnistía en abstracto aun cuando esta figura no esté recogida en la Constitución. En contra de la doctrina constitucionalista mayoritaria, los seis magistrados que encabeza el presidente defendieron que lo que la Constitución no prohíbe de forma explícita es susceptible de ser regulado por el Parlamento.

Los argumentos desplegados por estos magistrados fueron idénticos a los del borrador de Montalbán, que diferencia entre el indulto y la amnistía para responder a la expresa prohibición de la Carta Magna a los indultos generales a la que alude el PP en su recurso. «La inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales que contiene el artículo 62 de la Constitución». Además el hecho de que los constituyentes rechazaran en su momento «constitucionalizar» la amnistía «solo puede significar que la Carta Magna quiere guardar silencio al respecto». Y el «silencio constitucional, por si solo, no equivale a la prohibición de una institución», señala el escrito.

El bloque progresista sostiene así que el legislador, con la libertad de configuración que le es propia, «puede incorporar la amnistía a nuestro ordenamiento jurídico y acometer su regulación sin más límites que los que se derivan de la norma fundamental». De otro modo, razonan, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría (...) la infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional».

Hace apenas unos días el constitucionalista Javier Tajadura recordaba en este diario que «todo lo que no está prohibido está permitido rige para los ciudadanos, pero no para los poderes públicos, sometidos precisamente al principio contrario. No solo no pueden hacer lo que está prohibido, sino que solo pueden hacer lo que está permitido. Lo que están haciendo es desnormativizar la Constitución, que no opere como un límite al poder. Por eso esa noción de Constitución abierta es un poco peligroso», advertía.

«Absoluta impotencia»

Los cuatro magistrados del bloque conservador del TC se refirieron ayer también a esta novedosa interpretación junto con otros aspectos que a lo largo de estos meses han sido objeto de debate entre los constitucionalistas, como el hecho de que si la Carta Magna prohíbe los indultos generales con más razón se entiende que prohíbe la amnistía, un perdón que va más allá, pues trasciende lo individual.

Este miércoles se retoman las deliberaciones con el estudio de las impugnaciones del PP a la ley que blanquea los delitos del 'procés', una nueva jornada cuyo desenlace, después de estos dos días de Pleno, ya parece claro. La sensación entre los magistrados del grupo conservador es de «absoluta impotencia», pues consideran que están asistiendo a un «paripé», que «la decisión está tomada» y la sentencia, escrita. A partir de ahí «lo demás es apariencia», denuncian.