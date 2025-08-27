Se restablece la circulación de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona tras suspenderse por un incendio
El fuego, próximo a la vía entre Guadalajara Yebes y Brihuega, ha obligado a detener el paso de trenes, afectando a viajeros de la línea entre la capital y la ciudad condal
Estabilizado el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia
Un incendio cercano a la vía entre la estación de Guadalajara-Yebes y la de Brihuega ha obligado a suspender la circulación de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona durante cerca de una hora y media. Pasadas las 18.10 de este miércoles, el fuego ha sido sofocado y Adif ha informado del restablecimiento del servicio.
El incidente lo ha comunicado a las 16:38 p.m. InfoAdif, a través de su cuenta de x.com. El corte ha afectado a un total de 12 trenes, tanto de AVE, como de Alvia y de Avlo.
🔴Relación de trenes afectados por el incendio de Guadalajara:— InfoRenfe (@Inforenfe) August 27, 2025
🚅AVE Barcelona 14:00 - Madrid 17:19 Detenido en Ariza
🚅AVE Barcelona 15:00 - Madrid 17:52. Detenido en Calatayud
🚅AVE Madrid 16:27 - Figueres 20:31. Sin salida
https://t.co/Fv7IbjFVkd
Los trenes de alta velocidad afectados por el incendio detallados por Renfe son seis.
Un AVE con salida desde Barcelona a Madrid a las 15.00 horas, detenido a la altura de Ariza (Zaragoza) y el inmediatamente siguiente, con salida desde la misma estación a las 16.00 horas y parado en Calatayud.
Otro AVE detenido en Zaragoza que ha salido desde Barcelona a las 15.17 horas, con destino a Sevilla.
Otro AVE que debía haber salido de Madrid a las 16.27 horas, con destino a Figueras.
Un Alvia salido desde Pamplona a las 15.08 horas con destino a Madrid, parado en Calatayud.
Un Avlo con salida programada desde Madrid a Barcelona a las 17.25, todavía en Atocha.
Renfe ha afirmado que ya sofocado el incendio, todos los trenes detenidos «reanudan la marcha progresivamente».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete