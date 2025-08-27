Se restablece la circulación de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona tras suspenderse por un incendio

Viajeros esperan en la estación de Barcelona-Sants, imagen de archivo

Un incendio cercano a la vía entre la estación de Guadalajara-Yebes y la de Brihuega ha obligado a suspender la circulación de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona durante cerca de una hora y media. Pasadas las 18.10 de este miércoles, el fuego ha sido sofocado y Adif ha informado del restablecimiento del servicio.

El incidente lo ha comunicado a las 16:38 p.m. InfoAdif, a través de su cuenta de x.com. El corte ha afectado a un total de 12 trenes, tanto de AVE, como de Alvia y de Avlo.

🔴Relación de trenes afectados por el incendio de Guadalajara:

🚅AVE Barcelona 14:00 - Madrid 17:19 Detenido en Ariza

🚅AVE Barcelona 15:00 - Madrid 17:52. Detenido en Calatayud

🚅AVE Madrid 16:27 - Figueres 20:31. Sin salida

https://t.co/Fv7IbjFVkd — InfoRenfe (@Inforenfe) August 27, 2025

Los trenes de alta velocidad afectados por el incendio detallados por Renfe son seis.

Un AVE con salida desde Barcelona a Madrid a las 15.00 horas, detenido a la altura de Ariza (Zaragoza) y el inmediatamente siguiente, con salida desde la misma estación a las 16.00 horas y parado en Calatayud.

Otro AVE detenido en Zaragoza que ha salido desde Barcelona a las 15.17 horas, con destino a Sevilla.

Otro AVE que debía haber salido de Madrid a las 16.27 horas, con destino a Figueras.

Un Alvia salido desde Pamplona a las 15.08 horas con destino a Madrid, parado en Calatayud.

Un Avlo con salida programada desde Madrid a Barcelona a las 17.25, todavía en Atocha.

Renfe ha afirmado que ya sofocado el incendio, todos los trenes detenidos «reanudan la marcha progresivamente».