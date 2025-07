El Supremo rechaza «el secuestro judicial» de los audios de Koldo García pero lamenta su filtración

El magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente ha rechazado este martes la petición de la defensa del exasesor ministerial Koldo García de que se acordara el secuestro judicial, cautelar e inmediato» de los audios incautados en el registro de su domicilio y que se ... ubicaban en tres móviles y una grabadora. Se niega así a ordenar la prohibición de difusión de los mismos en los medios de comunicación.

En un auto, el magistrado explica que carece de competencia para adoptar esas medidas cautelares y apunta a que Koldo García pueda realizar idéntica solicitud ante el órgano jurisdiccional competente para que resuelva acerca de las mismas.

Al hilo, recuerda que la decisión que adoptó de realizar un volcado completo del contenido de los archivos de audio se adoptó a petición de la defensa del ex número tres del PSOE Santos Cerdán, también investigado, con el objetivo de que pudiera articular su defensa de manera completa, y añade que la defensa de Koldo García «no solo no se opuso a la misma, ni formuló al respecto objeción alguna, sino que, se adhirió a la solicitud».

No obstante, el magistrado lamenta «la continua existencia de filtraciones a los medios de comunicación de una muy buena parte de las actuaciones practicadas en la fase de instrucción de esta causa especial».

Fue este mismo lunes cuando la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, solicitó al juez ese secuestro judicial poniendo especial énfasis en que se prohibiera a los medios su difusión, «en particular los audios referentes a la hija menor». En su escrito, resaltaba que la publicación de los mismos se lleva a cabo «de forma flagrante y vulneradora de sus derechos fundamentales».