El Supremo rechaza investigar a Interior por comprar mascarillas a la empresa que Aldama representaba, según pidió Ábalos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirma la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de no investigar los contratos de compra de material sanitario por parte del Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión, a la que el comisionista Víctor de ... Aldama representaba, así como de no citar como testigos en la causa al ministro Fernando Grande-Marlaska y a su número dos en 2020, Rafael Pérez, según solicitó el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Ábalos está investigado, igual que su asesor, Koldo García, y que el comisionista Aldama por corrupción en el Alto Tribunal por si el último les pagó comisiones a cambio de que las empresas para las que trabajaba recibieran adjudicaciones de obra pública.

En este contexto, el exmininistro y diputado del Grupo Mixto Ábalos solicitó al juez Leopoldo Puente que citase como testigos a Marlaska y al ex secretario de Estado de Seguridad para que aclarasen por qué su departamento aparece en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) como adquiriente de «una importante cantidad de mascarillas» a Soluciones de Gestión.

El instructor descartó dicha diligencia y ahora la Sala Segunda respalda su decisión y reprocha a Ábalos que intente involucrar a nuevos actores para defenderse: «las declaraciones de las dos personas con altas responsabilidades en el Ministerio del Interior que se reclaman no guardan relación con los hechos que hasta el momento se achacan al solicitante que -no puede olvidarse- ostenta legitimación para defenderse frente a las imputaciones que se realizan contra él; no para introducir nuevos objetos en la investigación. Como señala el instructor en estimación compartida por las acusaciones, no se adivina qué relevante para su defensa pueden aportar esas declaraciones. En casos en que no es evidente, el recurrente ha de asumir la carga de justificar la utilidad para su defensa de las diligencias propuestas. La anuencia -no argumentada- de la acusación popular tampoco basta para asumirlas», se lee en el auto de la Sala Segunda consultado por ABC.

Noticia Relacionada La fórmula de Pardo de Vera y Herrero en las licitaciones: el 49% era subjetivo Carmen Lucas-Torres La expresidenta de Adif y el ex director general de Carreteras evitaron la entrada de expertos ajenos a la trama

Informe sobre la adjudicación de obras

Con su resolución, los magistrados de la Sala Segunda descartan los recursos de apelación contra el auto del instructor de la causa de finales de abril en el que, entre otros asuntos, solicitaba a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre adjudicaciones de obra del Ministerio de Transportes a las que Aldama -que está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción- apuntó, entregando un documento con licitaciones de contratos subrayados en fluorescente.

La decisión de la Sala supone que ese informe se aportará a la investigación, así como que se descartan las alegaciones de las defensas de ambos investigados, que apuntaron a una investigación prospectiva.

"Indagar la veracidad de la información sobre comportamientos presuntamente delictivos puestos de manifiesto por un co-investigado y con visos de verosimilitud, no tiene nada que ver con lo que sería una repudiada causa general. Son diligencias acordadas para constatar si se corresponde con la realidad lo narrado ante un Juez por otro investigado. Algún punto discutido de sus manifestaciones -autoría del escrito: la negativa del recurrente despierta suspicacias- ha sido corroborado por una pericial (como enfatiza el fiscal en su impugnación). Nada tiene que ver esa mecánica con una 'phishing expedition': buscar sin un objetivo claro a ver qué pudiera aparecer. Se trata de comprobar las circunstancias y vicisitudes de unos hechos concretos introducidos en el proceso; no de lanzar las redes para ver qué hechos desconocidos podrían aflorar", aclaran los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena.