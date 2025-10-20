El Supremo avala el uso de las pruebas obtenidas del servicio de mensajería encriptada EncroChat

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado que se utilicen como prueba en las investigaciones judiciales comunicaciones obtenidas del servicio de mensajería encriptada EncroChat. Lo ha hecho al confirmar la primera sentencia de la Audiencia Nacional que se valió de este tipo de elementos ... para condenar a ocho personas a penas de entre cinco y catorce años de prisión por delitos de tráfico de drogas en el seno de una investigación criminal.

Los magistrados han considerado legal que la Audiencia Nacional utilizara como prueba las comunicaciones obtenidas a través de EncroChat por las autoridades judiciales francesas y recabadas por la Fiscalía Antidroga española mediante una orden europea de investigación al país galo. Por ello, han desestimado todos los recursos que presentaron cinco de los condenados contra dicha sentencia.

No obstante, el Supremo ha advertido que el valor probatorio de los mensajes documentados obtenidos «dependerá del caso concreto». «Pueden llegar a operar como indicio justificativo de una medida de investigación, como mero elemento de corroboración de otras pruebas, como un indicio en el contexto de prueba indiciaria y, en la posibilidad más remota pero no rechazable, hasta como prueba en sí mismo», ha detallado el alto tribunal en un comunicado.

En la sentencia de la que se desprende la validez del uso de EncroChat, el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Audiencia Nacional a ocho personas por delito de tráfico de drogas en el seno de organización criminal a penas de entre 5 y 14 años de prisión y una multa de 14 millones de euros a cada uno.

El Pleno de la Sala de lo Penal ha analizado la validez y el valor probatorio de las conversaciones tras estudiar las quejas de los condenados. En sus recursos, estos alegaron que se había vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones porque procedían de material incautado de una actuación prospectiva, no autorizada judicialmente en España. Y cuestionaron, además, el proceso de asignación de identidades a los usuarios de la plataforma.

Para abordar dichas quejas, el Supremo ha examinado la interpretación de la Directiva 2014/41 (relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal, OEI), a través de las bases fijadas por la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 30 de abril de 2024.

El Supremo destaca que el objeto de la OEI no perseguía una interceptación, sino adquirir los resultados documentados de actividades de investigación que la autoridad extranjera ya había llevado a cabo, con plena autonomía, en cumplimiento de su legislación. «Por lo tanto, se puede y debe considerar, a falta de deducciones específicas diferentes, que la autoridad judicial francesa ha garantizado el cumplimiento de los requisitos legales del Estado de ejecución», ha concluido el tribunal.