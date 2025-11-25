El Supremo avala el segundo ascenso de Delgado en la Fiscalía de Memoria Democrática

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática después de que el primero fuera anulado por el Alto Tribunal en mayo ... del pasado año. Anteriormente el Supremo también había tumbado el ascenso de la exministra de Justicia a la jefatura de la Fiscalía Togada del Supremo, en ese caso por «desviación de poder» de García Ortiz.

La AF planteaba la causa de incompatibilidad del artículo 58.1 del Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal (EOMF) basándose en que la actividad que el cónyuge de Dolores Delgado, Baltasar Garzón, realizaba en la fundación que lleva su nombre y en su despacho profesional eran actividades industriales o mercantiles. La sentencia destaca que el exjuez Garzón no ostenta ningún cargo en esa fundación y que su renuncia, que consta en escritura pública, ha sido aceptada por el Patronato.

En relación con el artículo 58.4 de EOMF, que también alegaba la AF para invocar que no podría ejercer su cargo en el lugar donde ejerce habitualmente su cónyuge, el tribunal responde que el EOMF prevé una incompatibilidad expresa cuando el cónyuge se dedica a la abogacía pero bajo determinados requisitos que no se dan en este caso, en el que la población del lugar en el que se ejerce rebasa los 500.000 habitantes. Por tanto, señalan los magistrados, resulta de aplicación «el remedio procesal de la abstención, siempre que resulte necesario para salvaguardar la imparcialidad en el ejercicio del cargo».

El tribunal señala que no le corresponde determinar anticipadamente la forma en la que debe tener lugar una abstención ni sobre quién ha de recaer la consiguiente sustitución, pero afirma que «lo que nos corresponde es advertir que comoquiera que la Fiscal de Sala nombrada no podrá actuar en los casos en los que su cónyuge haya tenido cualquier tipo de intervención profesional, deben estar garantizados los mecanismos de sustitución para el correcto funcionamiento de la abstención, porque lo que está en juego es la imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal, constitucionalmente impuesta« por la Constitución», concluyen los magistrados.