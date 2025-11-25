El Supremo avala el segundo ascenso de Delgado en la Fiscalía de Memoria Democrática

Suscribete a
Rechaza el recurso de la Asociación de Fiscales, que cuestionaba la incompatibilidad del cargo con la actividad de su marido, Baltasar Garzón

Delgado, en su toma de posesión en el Tribunal Supremo
Nati Villanueva

Madrid

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática después de que el primero fuera anulado por el Alto Tribunal en mayo ... del pasado año. Anteriormente el Supremo también había tumbado el ascenso de la exministra de Justicia a la jefatura de la Fiscalía Togada del Supremo, en ese caso por «desviación de poder» de García Ortiz.

