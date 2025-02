Sumar pide un «esfuerzo final» al elector porque las «mentiras» de Feijóo «alteraron» los sondeos

En el cuartel electoral de Sumar, en el número 19 de la madrileña calle Larra, el ánimo ha cambiado en los últimos cinco días. Según detectan desde el partido, hay dos elementos que han influido para modificar las tendencias entre los bloques de derecha ... e izquierda a menos de 24 horas de las elecciones. Por un lado, «las mentiras de Feijóo», y por otro, la intervención de Yolanda Díaz en el debate a tres del miércoles.

Este diario señala un tercer hito esta semana en la campaña de Sumar. El acto en Pamplona del lunes, en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno y la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, escenificaron unidad juntas por primera vez desde hace un año. Una imagen relevante después de meses de guerra por los puestos de Podemos en Sumar.

«Os quiero dar un mensaje de ánimo, esta semana cambió todo. Podemos ganar. No soy una gran entusiasta. Os lo digo con datos, podemos ganar. Es verdad, es que tengo datos. Cambió todo con las mentiras de Feijóo, con el narco amigo de Feijóo y con el debate a tres. Podemos ganar. Se ha alterado ese bloque [el de la derecha], por eso están nerviosos. Por eso hasta algún encuestador conocido está cambiando las cosas. Os pido un esfuerzo final». Estas fueron las palabras que Yolanda Díaz dijo este viernes por la mañana, en un acto sectorial centrado en la cultura, y que repitió en el mitin de cierre de campaña en un auditorio del parque Tierno Galván de Madrid con más de 5.000 personas.

Noticia Relacionada Sumar se olvida de Castilla y León y Castilla-La Mancha en la contienda electoral Gregoria Caro Tampoco visita La Rioja, Extremadura y Cantabria, donde los sondeos son malos

La campaña de Sumar estuvo muy orientada en activar al electorado de izquierdas y absorber al votante descontento de PSOE y Unidas Podemos. De hecho, durante la primera semana había un interés especial en cubrir el vacío mediático que Sánchez estaba dejando, sin apenas actos, y que en Sumar encendió las alertas y la incertidumbre. Pero también el PSOE se animó en estos últimos días, dejando situaciones tan peregrinas como la del exalcalde socialista de Valladolid Óscar Puente pidiendo el voto para Sumar en las circunscripciones grandes.

«Hemos cambiado el guion de la campaña electoral y desbancado las mentiras» Yolanda Díaz Candidata de Sumar

La coalición de Díaz está formada por 15 formaciones a la izquierda del PSOEcon las que negoció a contrarreloj cuando el presidente Sánchez adelantó las elecciones generales previstas para diciembre por el fiasco socialista del 28M. Ayer, en el entorno de la candidata aseguraban que «había partido». Yse ven con posibilidades de lograr el tercer puesto en circunscripciones donde quieren quitar escaños a Vox.

Cuatro claves de una campaña decisiva Tercera posición El objetivo es lograr el tercer puesto frente a Vox y poder convertirse en llave de otro Gobierno bipartito. Las encuestas le han dado por encima de los de Abascal en varias ocasiones Perfil bajo de Podemos Ni Pablo Iglesias ni Irene Montero participaron en la campaña electoral. Solo Ione Belarra, líder de Podemos, estuvo el lunes junto aDíaz y lo volvió a estar ayer en el cierre. Belarra es la 5 por Madrid Críticas de Iglesias Sobre Díaz flotan los ataques del fundador de Podemos. Aunque Iglesias dijo que votará a Sumar, no ha parado de acusarla de cercenar a Podemos y vetar a Irene Montero Debate a tres En Sumar aseguran estar muy satisfechos con la intervención de Díaz en el debate a tres con PSOE y Vox, a pesar de que fue uno de los menos vistos de la historia. Creen que plantó cara a Abascal y supo diferenciarse de Sánchez

En Sumar no los bajan de esa burra. Los que controlan los datos internos en el partido aseguran que un gran grueso de votantes escoge papeleta en las últimas horas, incluso en el último momento, de una forma tan primitiva e instintiva que las casas demoscópicas no logran detectar. Por eso Díaz y las demás cabezas visibles de la coalición están siendo muy insistentes en enviar mensajes a su potencial electorado para que vayan a votar. Y no solo eso, sino para pedir que se conviertan en movilizadores políticos de su entorno.

«Sumar es la fuerza decisiva que coloca a la extrema derecha y a Feijóo en la oposición» Yolanda Díaz Candidata de Sumar

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y la número dos del partido y ministra de Igualdad, Irene Montero, no han participado en la campaña por primera vez desde 2015. Sumar no aceptó a Montero en ninguna lista electoral. Y, aunque Iglesias dijo que votará a Díaz, lo cierto es que no ha parado de acusarla de cercenar a Podemos en la coalición y de vetar a Montero.

«Hay remontada, salid a votar a Sumar este 23J, vamos a responder con democracia» Yolanda Díaz Candidata de Sumar

A pesar de que en Sumar aseguran que manejan datos positivos en estas últimas horas que les permiten ese frenesí, el grueso de las encuestas son malas. Las privadas vaticinan una cuarta posición y la incapacidad de reeditar el Gobierno con el PSOE. Se da por hecho un Ejecutivo PP-Vox. El sondeo de GAD3 para ABC, realizado entre el 29 de junio y el pasado lunes –con la campaña ya empezada–, pronosticó 25 escaños para Sumar. Lo que supondría un jarro de agua fría porque son trece menos de los que lograron Pablo Iglesias con Unidas Podemos (35), Más País (2) y Compromís (1) por separado en 2019, ahora todos ellos y otras fuerzas integrados en Sumar.

En los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas(CIS) han ido variando entre la tercera y la cuarta posición. El CIS los sitúa entre 35 y 40 escaños. El último barómetro les daba a PSOE y Sumar el Gobierno, pero con Vox pisándole los talones. Serás las urnas las que lo determinen mañana.