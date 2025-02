Sumar logra sólo un escaño y el liderazgo de Yolanda Díaz queda más cuestionado

Sumar consiguió entrar por primera vez en el Parlamento vasco con un representante tras las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Jon Hernández Hidalgo, cabeza de lista del partido por Álava y procedente de IU, tendrá un asiento en la cámara regional que permite a ... la formación de Yolanda Díaz resistir su pulso particular con Podemos en el espacio de la izquierda alternativa al PSOE, pero que no despeja las dudas sobre la debilidad de la formación en los territorios.

El partido liderado en la región por Alba García, que paradójicamente no tendrá un asiento en el Parlamento vasco, ha desarrollado en las últimas semanas una campaña distinta a las autonómicas gallegas, donde no consiguió representación. En aquellas, celebradas en el mes de febrero, Yolanda Díaz tuvo una presencia significativa. Algo que, sin embargo, no funcionó, quedando fuera de la cámara gallega y asestando un duro golpe a la imagen de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

En esta ocasión, la hoja de ruta seguida ha sido distinta. Díaz ni siquiera estuvo en el cierre de campaña del partido y ha participado en pocos actos, tratando de potenciar las figuras locales de la formación.

Alba García ha tratado de confrontar con Bildu en las últimas semanas para evitar la fuga de votos hacia la formación soberanista. Algo que no habría surtido efecto. Sumar, en una región propicia para sus planteamientos políticos de corte social y con una campaña que ha girado en parte en torno a temas como el deterioro de la Sanidad o las dificultades de acceso a la vivienda, ha visto su crecimiento limitado por el de EH Bildu, que ha conseguido hacer dominante su discurso en ese espacio del espectro político. Algo similar a lo que ocurrió en las últimas gallegas con el BNG, que también fue capaz de concentrar el voto de ese elector.

Frena el efecto Iglesias

En cuanto a su lucha particular con Podemos, Sumar, que se hizo este domingo con el 3,34% de los votos, superó a los morados, con el 2,25%, por algo más de 11.000 votos. El foco de la izquierda alternativa en el ecuador de la campaña lo acaparó el ex vicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que irrumpió como revulsivo después de que los suyos detectaran la posibilidad de conseguir representación. Lo que, vistos los resultados, no ha funcionado y no es una cuestión menor de cara a la próxima cita con las urnas el 9 de junio en las elecciones europeas, ya que Podemos no concurre a las catalanas del 12 de mayo.