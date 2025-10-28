Sumar advierte al PSOE que no apoyará la reforma de la Lecrim si restringe la acusación popular

Nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición. Sumar ha expresado su rechazo a la limitación de la oposición popular recogida dentro del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes ... y que impide ejercer esta figura tanto a partidos políticos como a sindicatos y organizaciones, so pena de no apoyar el texto de la norma una vez esta llegue al Congreso de los Diputados, ya que ha de ser ratificada en el Parlamento para poder convertirse en ley orgánica.

A juicio de los de Yolanda Díaz en la Cámara Baja, la acusación popular es un instrumento que se ha tornado a lo largo de estos últimos años como «imprescindible» para el control de la sociedad civil sobre los «abusos del poder» económico y político. Por todo ello, esgrimen, anuncian que «no apoyarán» en el Congreso su limitación y en su lugar, «trabajarán para su fortalecimiento», dando así a entender que enmendarán la norma una vez llegue al Parlamento y en caso de no admitirse, no brindarán sus votos para que salga adelante.

Sumar se queja, además, de que el Consejo de Ministros —donde la coalición que capitanea la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo cuenta con cinco asientos en esta legislatura— haya aprobado este martes una ley que carece de mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso judicial y que faciliten el uso de las lenguas cooficiales del Estado. «Trabajaremos para introducir más previsiones garantistas en la ley», anuncia en este sentido.

En caso de aprobarse, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que entraría en vigor en enero del año 2028, supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y su principal cambio consiste en que la instrucción judicial pasará de los jueces a manos de los fiscales. También prevé la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.