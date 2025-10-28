Suscribete a
Sumar advierte al PSOE que no apoyará la reforma de la Lecrim si restringe la acusación popular

El Gobierno ha enviado este martes a la Cámara Baja el proyecto de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que también deja la investigación penal en manos de la Fiscalía

EFE
Patricia Romero

Madrid

Nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición. Sumar ha expresado su rechazo a la limitación de la oposición popular recogida dentro del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes ... y que impide ejercer esta figura tanto a partidos políticos como a sindicatos y organizaciones, so pena de no apoyar el texto de la norma una vez esta llegue al Congreso de los Diputados, ya que ha de ser ratificada en el Parlamento para poder convertirse en ley orgánica.

