Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
Congreso
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

Así es Soto del Real: la prisión VIP a la que han sido enviados Koldo y Ábalos

Con piscina, gimnasio o pista de squash, el Centro Penintenciario Madrid V ha visto pasar a gente como Santos Cerdán, Mario Conde, Rodrigo Rato los 'Jordis', Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos imputados por el 'procés'

El Supremo envía a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Prisión de Soto del Real.
Prisión de Soto del Real. EP

J. T.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Centro Penitenciario de Soto del Real tendrá a dos nuevos presos a partir de este jueves. Serán José Luis Ábalos y Koldo García los que conozcan de primera mano sus muros tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional sin fianza para ambos ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app