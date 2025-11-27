Así es Soto del Real: la prisión VIP a la que han sido enviados Koldo y Ábalos

El Centro Penitenciario de Soto del Real tendrá a dos nuevos presos a partir de este jueves. Serán José Luis Ábalos y Koldo García los que conozcan de primera mano sus muros tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional sin fianza para ambos ... .

De este modo, Soto del Real volverá a contar con dos presos VIP. A lo largo de los años el Centro Penitenciario Madrid V, como también se conoce a esta prisión, ha acogido a numerosas personalidades desde que se inagurase el 14 de marzo de 1995.

Ubicada a unos 40 kilómetros de la capital, Soto del Real abarca alrededor de 78.000 metros cuadrados edificados y está compuesta por 14 módulos residenciales con 72 celdas cada uno.

Inaugurada por el ministro socialista Juan Alberto Belloch, la prisión de Soto del Real tiene una capacidad para acoger hasta 2.000 reclusos. En la actualidad cuenta con algo más de 1.000. La idea principal de Madrid V era la de construir unas instalaciones modernas para favorecer la reinserción de los presos.

Pequeños lujos como piscina o pistas de squash

La cárcel de Soto del Real cuenta con 1008 celdas en las que los reclusos pueden contar con ciertos lujos. La prisión tiene instalaciones modernas como pistas de fútbol, de baloncesto, piscina o de squash. Además, también tiene un gimnasio para que los presos no pierdan la forma física.

Otras las de estancias con las que cuenta Madrid V son una sala de formación, una biblioteca u otras dedicadas a talleres. Es decir, unas instalaciones que buscan fomentar la formación, la cultura y el aspecto deportivo en los reclusos.

Unos lujos de los que han podido disfrutar nombres de la política, el deporte o la economía. El último de la lista es Santos Cerdán, pero también hubo otros del espectro político como Rodrigo Rato, Oriol Junqueras, Francisco Correa, Jordi Puyol Ferrasola o los 'Jordis', Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos imputados por el 'procés'.

Sus pasillos también han sido recorridos por personalidades como Mario Conde, Miguel Blesa, Ángel María Villar o Torbe. Una larga lista a la que ahora se unen Koldo García y José Luis Ábalos.

Habitaciones de 10m² y posibilidad de televisión

Las habitaciones también son otro de los puntos fuertes de la prisión de Soto del Real. Ábalos y Koldo García podrán optar a celdas de unos diez metros cuadrados.

La celdas están equipadas en su mayoría con una litera, un baño y ducha privados. Además, durante el tiempo que estén allí, podrán hacerse con una televisión en el economato para pasar los ratos muertos en la cárcel.