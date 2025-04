Los socios del Gobierno tumban la reforma de la 'mordaza' y ahondan la crisis de la coalición

Una de las principales promesas electorales del PSOE y Unidas Podemos, los dos integrantes de la coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, y de sus aliados parlamentarios, singularmente el PNV, ERC y EH Bildu, ya no podrá llevarse a cabo. La reforma de ... la ley de seguridad ciudadana aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015, tildada por sus detractores de 'ley mordaza', ha sido tumbada definitivamente este martes en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

La mayoría de la misma ha rechazado el informe de la ponencia y también las enmiendas transaccionales que a última hora habían presentado ERC y EH Bildu, volviendo a sus peticiones de máximos a las que hace semanas Interior cerró la puerta, fundamentalmente la prohibición de pelotas de goma como elemento antidisturbios para la Policía y la supresión de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes. Un aspecto, este último, que el ministerio de Fernando Grande-Marlaska siempre ha pensado que debía incluirse, en todo caso, en la ley de extranjería.

Antes de eso, en la sala de prensa y con motivo de su comparecencia semanal después de la Junta de Portavoces, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha blandido dos fotografías para escenificar de manera gráfica su desacuerdo con la reforma que trataba de aprobar el Grupo Socialista. En una de ellas se veía a una mujer mutilada de un ojo tras una manifestación, y en otra a varios inmigrantes tratando de trepar a la valla fronteriza de Ceuta. «O cambia mucho la cosa», señaló Rufián, o, advirtió, su partido no participará en lo que no dudó en tildar de «engaño a la ciudadanía». Por parte de Bildu, el diputado Jon Iñarritu, la persona de su formación que ha participado en la ponencia, señaló que el texto final se queda «muy lejos» de la derogación prometida en su día.

La actitud de los socios ahonda la crisis de la coalición, como evidencian las declaraciones antes de esa comisión de Interior de la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien acusó al PSOE de haber buscado «el choque», ya que a su juicio se podía haber «pospuesto» la reunión de la comisión si el objetivo era alcanzar un acuerdo.

Patxi López y el PNV arremeten contra ERC y Bildu

Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, en clara referencia a ERC y Bildu, ha asegurado que «igual algunos no querían aprobar una ley que tuviera que ver con la Policía española, no lo sé...», ha señalado con sarcasmo durante su habitual rueda de prensa de los martes, celebrada cuando ya se había celebrado la votación en la comisión de Interior que tumbaba la reforma de la ley de seguridad ciudadana. López ha tildado de «excusas» e incluso de «mentiras» los argumentos dados por los socios del llamado bloque de investidura o legislatura. «Todo lo que hacía que la ley de seguridad se llamase ley mordaza estaba acordado su cambio» ha sentenciado López, quien lo ha ejemplificado en que «antes no se podía grabar en las manifestaciones, ahora se podría; antes estaban prohibidas las manifestaciones espontáneas, ahora no lo están; antes la identificación de un detenido podía llegar a las seis horas, ahora como mucho dos» ha ido enumerando.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz socialista en la comisión de Interior, David Serrada, quien no ha dudado en vincular la actuación de ERC y Bildu a intereses electorales, «sobre todo con unas elecciones locales a la vuelta de la esquina» ha dicho en referencia a los comicios del próximo 28 de mayo. López ha dicho que no es verdad que se puedan prohibir específicamente un instrumento como las pelotas de goma y tampoco que se haya hecho en Cataluña, dado que la resolución parlamentaria aprobada en su día en el Parlament y de la que presume ERC no tiene «rango de ley». El portavoz socialista, además, ha arremetido contra su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, por haber responsabilizado a los socialista de no haber querido seguir negociando. «Echenique, en vez de hacer tantas declaraciones debería pasarse de vez en cuando por las comisiones, para saber qué se negocia y qué no. Y hasta dónde ha llegado el PSOE» le ha reprochado.

A los reproches a ERC y Bildu se ha sumado, en un tono muy beligerante, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la formación que hizo la propuesta para aprobar una nueva ley de seguridad. «Que no haya salido hoy, por el 'o todo o nada', tiene dos nombres propios, dos responsables: Bildu y ERC. Que hoy el PP, en la comisión que ha debatido la ley mordaza, haya gritado 'bien' y haya aplaudido, tiene dos responsables: Bildu y ERC» ha sentenciado Esteban. visiblemente enfadado.

El debate, con Jusapol en la puerta

El presidente de la comisión de Interior es el diputado y exministro socialista, José Luis Ábalos. En las últimas semanas y por razones ajenas al contenido de la norma, algunos diputados habían solicitado un aplazamiento por problemas de agenda, a lo que la presidencia se negó, según fuentes parlamentarias. La conocida como 'ley mordaza' fue recurrida por el PSOE al Tribunal Constitucional (TC), que finalmente avaló lo sustancial de la norma, salvo algunos aspectos.

Durante el debate, se han sucedido los reproches de los grupos nacionalistas e independentistas a los partidos que forman el Gobierno central. La portavoz en dicha comisión de ERC, María Dantas Carvahlo, ha asegurado en su intervención que «hoy la derecha estará bastante contenta», dado que, ha expresado, PSOE y Podemos «no alteran la legislación vigente».

El portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, por el contrario, ha asegurado que con la propuesta que se votaba «han caído la mayoría de los recortes» que a su juicio la norma vigente hace a los derechos ciudadanos. «No puede ser que por estos aspectos pueda caer esta reforma» ha señalado Santiago, quien ha instado a sus socios a no permitir que «la coalición de fundaciones y sindicatos ultraderechistas, Jusapol y los partidos de derecha y ultraderecha alcancen su objetivo de dejarnos cinco años más con la ley mordaza del Gobierno de Rajoy, creemos que tenemos que continuar dispuestos a seguir construyendo acuerdos hasta el último momento, y el último momento no es hoy» ha enfatizado durante su turno de palabra, en alusión a la que la reforma pudiera llegar a debatirse en el pleno, dándole así una última oportunidad a la misma.

A las puertas del Congreso se manifestaban en contra de la reforma, como han hecho recientemente en otras concentraciones, los representantes de los sindicatos policiales.