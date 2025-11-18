El socio de Cerdán se quejó de los abultados gastos de su mujer: «A la Paqui le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

El tren de vida de Francisca Muñoz 'Paqui', la esposa de Santos Cerdán, no era el habitual de una pensionista como ella. Y así se lo hizo saber en 2021 Antxón Alonso, propietario de Servinabar y socio del exnúmero tres del PSOE en esta ... constructora navarra, a su mujer Karmele Atutxa, según una conversación recogida por la UCO en su último informe.

El 9 de septiembre de 2021 Antxón Alonso le trasladó a su pareja, con tono del que «se desprende cierta preocupación», los «gastos desmedidos» en los que habría estado incurriendo la mujer de Cerdán 'Paqui'. En un mensaje que la UCO incorpora en su informe se llega a verbalizar que «la Paqui, que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés».

Francisca Muñoz, que no trabajaba por una lesión en el pie que le permitió lograr una pensión, se trasladó a Madrid con su hija alrededor del año 2019, cuando su marido asumió más poder en Ferraz. Sobre ese año la familia se instalaron en un ático del número 32 de la calle Hilarión Eslava de Madrid, que presuntamente habría pagado Servinabar también, muy cerca de uno de los principales centros de estos almacenes.

Cerdán y Muñoz, según han podido comprobar los investigadores de la UCO, se gastaron un total de 33.574 euros mediante una tarjeta de crédito asociada a la constructora navarra, de la que el exnúmero tres del PSOE habría comprado un 45% a través de un contrato privado que la Guardia Civil localizó durante el registro a la compañía de Antxón Alonso. El empresario, nervioso, pidió a la pareja parar esos gastos ya que «no son nada discretos».

Entre los habitos semanales de la familia se encontraba el ir a comer cada fin de semana fuera de casa. Constan 49 cargos por valor de 7.470 euros en un restaurante muy próximo a la vivienda que ocupaban ambos, a tan solo 170 metros de su ático. También se hacen constar el pago de hoteles en Málaga, Tenerife o Sevilla, así como tickets en restaurantes en esas localidades o varias poblaciones de Sevilla.