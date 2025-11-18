Suscribete a
El socio de Cerdán se quejó de los abultados gastos de su mujer: «A la Paqui le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

El exnúmero tres del PSOE y su esposa contaban con una tarjeta de crédito de Servinabar, según corrobora la UCO en su último informe

La empresa que se llevó contratos de obra con Acciona pagó el alquiler de Santos Cerdán en el centro de Madrid hasta este julio

Cerdán llegando al Supremo el día que fue encarcelado
Cerdán llegando al Supremo el día que fue encarcelado Ignacio gil

Joan Guirado y Carmen Lucas-Torres

Madrid

El tren de vida de Francisca Muñoz 'Paqui', la esposa de Santos Cerdán, no era el habitual de una pensionista como ella. Y así se lo hizo saber en 2021 Antxón Alonso, propietario de Servinabar y socio del exnúmero tres del PSOE en esta ... constructora navarra, a su mujer Karmele Atutxa, según una conversación recogida por la UCO en su último informe.

