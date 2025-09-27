Suscribete a
Sigue en directo la visita oficial de la Casa Real a Navarra

La Princesa Leonor visitará por primera vez Viana, que da nombre a uno de sus títulos

Los Reyes acuden junto a la princesa Leonor en su primer viaje oficial como heredera a la Comunidad Foral

Sigue en directo la visita oficial de la Casa Real a Navarra

Este sábado los reyes, junto a la princesa Leonor, realizan una visita oficial a Navarra. Es el primer viaje oficial como heredera al trono a la Comunidad Foral.

En este canal puede seguir la retransmisión del acto, así como de sus intervenciones. Además, en ABC.es puede leer más información de este y otros asuntos.

