Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, una medida que, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tratará de combatir los «chiringuitos» que, en su opinión, se establecen ... en este ámbito.

La nueva normativa contempla un mayor protagonismo de las agencias de acreditación de la calidad, ya sea a través de la Aneca, para el ámbito nacional, o de las otras diez agencias autonómicas; establece un mínimo de 4.500 alumnos; exige un aval económico para asegurar recursos ante imprevistos; y pide la institución tenga oferta en tres ramas de conocimiento y que se garantice la investigación.

El Real Decreto por el que se modifica el 640/2021 busca, en recientes palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, «reforzar la exigencia de calidad de universidades para mejorar mecanismos de creación y control» de nuevos centros, de forma que «todas», universidades públicas y privadas ofrezcan una docencia «de calidad» y presten «un servicio a la sociedad».

El texto fue anunciado el pasado 31 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó la intención del Ejecutivo de endurecer los criterios para la creación de universidades con el objetivo de evitar los «chiringuitos educativos». Al menos ocho proyectos de nuevas universidades que se están iniciando se tendrán que someter a este nuevo marco normativo.

