Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El Congreso aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el aniversario de los atentados de Hamás

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

En la reunión de hoy se aprobará un Real Decreto contra los «chiringuitos» en las universidades

El Gobierno aprueba el decreto contra la universidad privada y desoye las críticas del Consejo de Estado y de Economía

La ministra Portavoz, Pilar Alegría
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, una medida que, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tratará de combatir los «chiringuitos» que, en su opinión, se establecen ... en este ámbito.

