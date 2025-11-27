Sigue en directo el debate en el Congreso sobre la senda de estabilidad 2026-2028

Este jueves el Congreso de los Diputados debate la convalidación o derogación de un real decreto-ley con medidas de respuesta frente a los daños causados por la DANA y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
También ve el dictamen sobre un ... acuerdo de extradición entre España y Jordania; la avocación de iniciativas legislativas; y la propuesta de creación de una subcomisión sobre el sector veterinario.
