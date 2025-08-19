¿Qué significa que se declare zona afectada por emergencia?: Ayudas económicas y fiscales a población y empresas afectadas

Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes se anunciarán como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil (conocidas también como 'zonas catastróficas') áreas afectadas por la ola de incendios que afectan al territorio español. Gracias a esta medida, El Ejecutivo llevará a cabo medidas extraordinarias con el objetivo de reparar los territorios dañados y regresar a la normalidad con la mayor brevedad posible.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo se anuncia esta medida. Los territorios que fueron afectados por la catástrofe de la dana en la zona este de la península a finales de 2024, la borrasca Filomena en Madrid o los incendios de 2021 ya fueron denominados como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

En primer lugar, el Gobierno deberá confirmar si se han paralizado los servicios públicos de un área o si hay daños personales y materiales que afecten las condiciones de vida de la población afectada.

Para que el Ejecutivo pueda denominar un territorio como zona catastrófica es necesario que lo apruebe el Consejo de Ministros. Según explica el artículo 23,2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se puede solicitar «a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada». Como ha confirmado el propio Sánchez, esto posiblemente sucederá el próximo martes.

¿En qué consiste la denominación de área catastrófica?

Las medidas que se puede adoptar contemplan ayudas económicas o fiscales para los vecinos de la zona afectada.

Las ayudas económicas Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

Además de estas medidas, los afectados de las zonas afectadas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil podrán gozar de una serie de beneficios fiscales para apoyar la inversión económica en estas zonas. Estas medidas son la posibilidad de eximirse del pago del IBI, reducción de impuestos sobre Actividades Económicas, exenciones y reducciones de cuotas en los tributos y de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. También confirman que estas ayudas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Gobierno, con la última emergencia de la dana de finales de 2024, destinó 16.700 millones de euros en diferentes paquetes y líneas de actuación para abarcar diversos sectores afectados, como viviendas, empresas, autónomos y el sector del transporte.