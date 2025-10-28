Suscribete a
Sidenor envió a Israel 989 toneladas de acero para su empresa armamentística, según la querella

La Audiencia Nacional investiga por contrabando y lesa humanidad al presidente de la acerera vasca

Artillería israelí atacando Gaza en octubre de 2023
Javier Lillo

La metalúrgica vasca Sidenor envió a la compañía Israel Military Industries (IMSI) 989 toneladas de acero entre agosto de 2024 y junio de 2025 con el conocimiento de que eran exportaciones que no contaban con la autorización del Gobierno, según consta en la ... querella que presentó en junio la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, a la que ha tenido acceso ABC.

