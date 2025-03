Sesión de control al Gobierno, en directo: última hora de Pedro Sánchez en el Congreso hoy

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno y la intervención de Pedro Sánchez hoy.

El mismo lunes Junts registró una proposición no de ley en la que insta a Sánchez a someterse a esa cuestión de confianza, algo que sólo puede hacer el presidente 'motu propio'. Sin embargo, la previsión es que esa iniciativa no se discuta en el Pleno de la Cámara como pronto hasta el próximo mes de febrero.

«Al menos si no responde, no miente», dice el líder del PP después de no obtener respuesta. Entra en la corrupción en el seno del Gobierno. «Señor Sánchez, en su mesa de Navidad habrá al menos dos imputados». Critica su gestión y la falta de confianza de los españoles en él.

Maite Aizpurua pide un compromiso para mantener las medida de escudo social. «La predisposición está ahí», responde el presidente, que saca a colación los buenos datos económicos de The Economist sobre España. Aizpurua asegura que insistirá en mantener las medidas del bono social.

La portavoz del PP responde a los datos económicos de Sánchez sacados de The Economist para contrastarlos con los de pobreza de Save the Children. Critica la subida de la cesta de la compra y pregunta a la vicepresidenta Montero por el poder adquisitivo de los españoles.

La vicepresidenta, al igual que Sánchez, responde al PP sacando pecho de la subida del salario mínimo y de las pensiones. «Solo le ha subido el sueldo a dirigentes socialistas y sus colaboradores mientras el resto se empobrecía», dice Gamarra, que vuelve a la corrupción. Le pregunta por qué su jefe de gabinete se reunió con Aldama en 4 ocasiones. «¿Puede garantizar que Aldama no recibió favores ni su jefe de gabinete ninguna contraprestación?». «Está a punto de quemarse», advierte.

Las preguntas del diputado del PP Jaime de Olano también van sobre corrupción. «Me encantaría escuchar preguntas y propuestas para los españoles», responde Aagesen en su estreno en el Congreso. No obstante asegura que sus principios se basan en la «defensa del interés general y el interés público».

Preguntado por este asunto, el ministro del Interior asegura que «las condecoraciones parten de las propias unidades policiales y el ministerio se limita a dar el visto bueno». Así, justifica que se han concedido miles de medallas y condecoraciones, muchas a personas que no pertenecen a cuerpos del Estado.

de Astilleros Balenciaga?», pregunta Oskar Matute al ministro de Economía, que «agradece que se baje el balón al terreno de juego» y se pregunte por cosas que interesan a los españoles. Confirma que se comparte el plan pero reconoce que no se está cumpliendo y el ministerio trabaja por buscar una solución que garanticen la viabilidad de Balenciaga.

El diputado Jaime de los Santos pregunta al ministro si optó al puesto para ser aforado. Óscar López pregunta que no y De los Santos arremete con las declaraciones de Aldama y el famoso piso de Atocha.