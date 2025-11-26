Sesión de control al Gobierno, en directo: última hora de las declaraciones de Pedro Sánchez y noticias desde el Congreso hoy

Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno desde el Congreso hoy con las preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

09:20 CC pide un trato singular para Canarias «Tiene usted razón», responde el presidente, que defiende que en estos últimos años, Canarias ha recibido un 64% más de inversión estatal. Cristina Valido habla de impuestos. «¿Cuándo van a obligar a AENA a que cumpla con la singularidad de Canarias en cuanto a las tasas», pregunta. También exige la actualización del transporte de mercancías que va a Canarias, que no se actualiza desde 2019. «Me consta que sus deseos son órdenes en el consejo de ministros», dice Valido, por lo que exige estas dos medidas para que los canarios no paguen un sobrecoste. Sánchez no está de acuerdo y pide persuadir a los socios de gobierno.

09:14 El PNV defiende que la memoria democrática no solo debe servir para hablar de Franco Recuerda la diputada Vaquero que el compromiso de Sánchez es de 2022 y tres años después aún no se ha desclasificado: «Conocer la verdad es lo que le pedimos». Sánchez insiste en que no está en su mano sino en la de los grupos parlamentarios para que apoyen esta norma. Video.

09:12 El PNV pide desclasificar los documentos del caso de Mikel Zabalza El presidente del Gobierno muestra respeto por la muerte de Zabalza en el 40 aniversario y afirma que ha enviado a las Cortes una reforma de ley para desclasificar documentos «porque creemos en la transparencia» y confía en que la apoyen la mayoría de grupos parlamentarios.

09:05 Feijóo empieza con el fiscal El líder de la oposición recoge las palabras de Sánchez, que se preguntaba hace meses «quién va a pedir disculpas al fiscal general», y ahora Feijóo ha cogido ese guante para 'devolverle' el interrogante y preguntar quién va a pedir perdón a los españoles. «Entre periodistas que exculpan al fiscal general del Estado y el jefe de Gabinete que admite bulos, me quedo con la verdad», dice Sánchez, que insiste en que acata el fallo porque «la sentencia no se conoce». «Estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio», ha señalando, augurando un recurso en los tribunales europeos. Así, ha defendido la propuesta de Teresa Peramato como sustituto. Aprovecha Sánchez un lapsus lingüístico de Feijóo para asestarle que «entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario». Video.

09:02 Rufián habla de sus conversaciones con el PSOE Fuera del hemiciclo, Rufián, sobre las informaciones de contactos entre el PSOE y ERC para llevar a cabo un nuevo proyecto, afirma que «se hablan muchas cosas».

08:59 Patxi López, a su llegada al Congreso, tilda el fallo del supremo de «vergonzoso» Patxi López, a su llegada al Congreso, tilda el fallo del supremo de «vergonzoso». Añade, además, que su Gobierno acata la decisión aunque no la comparte. Pedro Sánchez entra en el hemiciclo junto a María Jesús Montero, pero no responde ante las preguntas de los periodistas. Informa Carlos Mullor.

08:53 El PNV y Bildu reclamarán hoy en el Congreso la desclasificación del 'caso Zabalza', 40 años después El PNV y Bildu van a aprovechar la sesión de control de este miércoles en el Congreso para exigir al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la desclasificación de los documentos relativos al asesinato de Mikel Zabalza, justo el día en el que se cumplen 40 años de su detención en una operación antiterrorista.

08:52 PP y Vox aprovecharán el foco en el fiscal general El PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para pedir cuentas al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su consiguiente dimisión, y, en el Pleno siguiente, forzarán sendas votaciones sobre este asunto.