Sesión de control al Gobierno, en directo: última hora de las declaraciones de Pedro Sánchez y noticias desde el Congreso hoy
Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno desde el Congreso
Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno desde el Congreso hoy con las preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Feijóo pregunta «a todo el Gobierno y los socios del Gobierno»
El líder de la oposición pregunta cuánto tiempo se puede seguir gobernando sin Presupuestos y califica a Sánchez de «insumiso». Le pregunta si hay que darle una «mordida del 2%», en referencia a las últimas informaciones sobre Cerdán.
«Tolerancia cero con la corrupción, no respuesta cero como en Almería». Sánchez contraataca con los casos que afectan al presidente y vicepresidente de la diputación de Almería.
Minuto de silencio por Marcos Vizcaya Retana, exdiputado del PSOE vasco
Falleció hace dos días a los 78 años.
Llega Sánchez al Congreso en plena polémica por las comisiones de Cerdán
Néstor Regó, el único diputado de BNG, califica como «espectáculo lamentable» los ultimo casos de supuesta corrupción del PP Y PSOE. Afirma, además, que es necesario acabar con esta «lacra» y «depurar responsabilidades». Gabriel Rufián asegura que si los casos del PSOE «escalan» y se convierten en «la Gürtel del PSOE» pedirán al Gobierno que convoque elecciones.
Sánchez, Montero, Bolaños y Marlaska no declaran ante los medios a su llegada. Patxi López recuerda que su formación «expulsó» a los socialistas implicados en la trama y recuerdan que puso «a disposición de la justicia todos los datos». Informa Carlos Mullor.
Preguntas genéricas del PP
La tercera pregunta a Sánchez la formulará la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, en su caso para que el presidente aclare si va a atender «la reclamación de la sociedad vasca de contar con su propia selección en todos los ámbitos y disciplinas».
El resto de preguntas registradas por el PP son genéricas, como viene siendo habitual desde hace varios plenos, lo que da más margen al primer partido de la oposición para fiscalizar al Gobierno sobre los más diversos asuntos de actualidad.
Se espera un nuevo rifirrafe con Junts
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, tendrá oportunidad de interpelar a Sánchez en el control del miércoles para que el presidente opine sobre la situación política actual en Cataluña, lo que se espera que acabe siendo una versión reducida del rifirrafe que mantuvieron ambos la semana pasada a propósito de su primera comparecencia en el Pleno tras la anunciada ruptura de Junts. En aquel debate, Nogueras tachó al líder del PSOE de "cínico e hipócrita" por asegurar que cumple los acuerdos.
Feijóo preguntará a Sánchez por los Presupuestos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique al Pleno del Congreso cómo piensa gobernar sin Presupuestos, sobre todo a raíz de la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, lo que deja al Ejecutivo con una mayoría absoluta en contra.
Tras varias prórrogas de los presupuestos de 2023, el Ejecutivo ha venido defendiendo en los últimos meses que presentaría sus cuentas públicas para el próximo año en tiempo y forma, esto es, antes del 30 de septiembre, si bien ha ido prorrogando la decisión y aún se desconoce si las terminará presentando. De entrada, el Consejo de Ministros aprobó este martes la senda de déficit, paso previo habitual para la aprobación de los Presupuestos.
Sin embargo, el partido de Carles Puigdemont ha dejado claro que no sólo van a votar en contra de unos hipotéticos Presupuestos sino que ya han presentado enmiendas de totalidad a 25 proyectos de ley y han avanzado que rechazarán iniciativas legislativas del PSOE y Sumar.
