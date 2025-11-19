Sesión de control al Gobierno, en directo: última hora de las declaraciones de Pedro Sánchez y noticias desde el Congreso hoy

Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno desde el Congreso hoy con las preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

09:07 Feijóo pregunta «a todo el Gobierno y los socios del Gobierno» El líder de la oposición pregunta cuánto tiempo se puede seguir gobernando sin Presupuestos y califica a Sánchez de «insumiso». Le pregunta si hay que darle una «mordida del 2%», en referencia a las últimas informaciones sobre Cerdán. «Tolerancia cero con la corrupción, no respuesta cero como en Almería». Sánchez contraataca con los casos que afectan al presidente y vicepresidente de la diputación de Almería.

09:04 Minuto de silencio por Marcos Vizcaya Retana, exdiputado del PSOE vasco Falleció hace dos días a los 78 años. Video.

09:01 Llega Sánchez al Congreso en plena polémica por las comisiones de Cerdán Néstor Regó, el único diputado de BNG, califica como «espectáculo lamentable» los ultimo casos de supuesta corrupción del PP Y PSOE. Afirma, además, que es necesario acabar con esta «lacra» y «depurar responsabilidades». Gabriel Rufián asegura que si los casos del PSOE «escalan» y se convierten en «la Gürtel del PSOE» pedirán al Gobierno que convoque elecciones. Sánchez, Montero, Bolaños y Marlaska no declaran ante los medios a su llegada. Patxi López recuerda que su formación «expulsó» a los socialistas implicados en la trama y recuerdan que puso «a disposición de la justicia todos los datos». Informa Carlos Mullor.

08:39 Así funcionan los tiempos de intervención

08:27 Preguntas genéricas del PP La tercera pregunta a Sánchez la formulará la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, en su caso para que el presidente aclare si va a atender «la reclamación de la sociedad vasca de contar con su propia selección en todos los ámbitos y disciplinas». El resto de preguntas registradas por el PP son genéricas, como viene siendo habitual desde hace varios plenos, lo que da más margen al primer partido de la oposición para fiscalizar al Gobierno sobre los más diversos asuntos de actualidad.

08:26 Se espera un nuevo rifirrafe con Junts La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, tendrá oportunidad de interpelar a Sánchez en el control del miércoles para que el presidente opine sobre la situación política actual en Cataluña, lo que se espera que acabe siendo una versión reducida del rifirrafe que mantuvieron ambos la semana pasada a propósito de su primera comparecencia en el Pleno tras la anunciada ruptura de Junts. En aquel debate, Nogueras tachó al líder del PSOE de "cínico e hipócrita" por asegurar que cumple los acuerdos.