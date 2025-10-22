Sesión de control al Gobierno, en directo: Sánchez y Feijóo se ven las caras en plena polémica por los sobres del PSOE

El Congreso de los Diputados celebra este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno con Sánchez y Feijóo como protagonistas y en el marco de la investigación del reparto de sobres con dinero en la sede del PSOE.

09:27 ETA, protagonista Esther Muñoz se queja a la presidenta de la Cámara de que diputados socialistas la están insultando. «La democracia se respeta y a los muertos por la libertad de España también», insiste Muñoz en respuesta a Montero. «Cuando se quedan sin discursos tiran de las víctimas de ETA, que también hay en este grupo parlamentario», dice la ministra. PP y PSOE se han enzarzado por el discurso de Bildu, pero la pregunta original era ¿Por qué su Gobierno ha abandonado a los ciudadanos?.

09:22 «¡Qué asco!», grita Esther Muñoz sobre el discurso antifascista de EH Bildu «Antes de que se vaya, señor Sánchez, no se puede permitir que la gente que señalaba a personas para asesinarlas haga estos discursos. ¡Qué asco!», ha gritado la diputada Esther Muñoz justo cuando el presidente se disponía a salir del hemiciclo, en relación a EH Bildu. «Respeten ustedes a la democracia, los diputados de esta sala están representando a gente que les ha votado», replica la ministra Montero.

09:20 Bildu pregunta por las sanciones al fascismo Torre Pacheco, Ferraz, universidad... EH Bildu cita grupos de ultras que han provocado altercados en los últimos meses y pregunta: «¿Qué medidas adoptará para acabar con la exaltación del fascismo?». El presidente se compromete a tomar las medidas que permite la ley.

09:15 Crisis de vivienda y cambio de hora Nogueras le afea que se ponga la bandera palestina y ahora desvíe el foco con el cambio de hora en plena crisis de vivienda o con la polémica subida de las cuotas de los autónomos. «La legislatura ha concluido. Deje de hablar de cambio de horas y hable de la hora del cambio», amenaza. «No entiendo por qué ustedes se oponen a quitar el cambio horario», responde Sánchez, que aprovecha sacar pecho por ser «el Gobierno que más ha hecho por los autónomos y los trabajadores». Sobre vivienda, asegura que se ha aumentado en un 63% las viviendas de protección en construcción frente a la vivienda libre.

09:10 Situación en Cataluña «¿Qué opina el Gobierno sobre la situación política actual en Cataluña?», pregunta la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. «Podemos estar orgullosos de cómo va, en parte gracias a su grupo parlamentario», responde Sánchez.

09:09 Precio de los alimentos y vivienda «Dónde está nuestro dinero», pregunta Feijóo, que critica las subidas de impuestos, que no va ligado a la mejora de servicios, así como el precio de los alimentos y la vivienda. Aprovecha para afear el anuncio del ministerio de Igualdad por el que pide la dimisión de la ministra, y cuestiona si el presidente se ha financiado ilegalmente. El presidente responde de forma negativa y le acusa de desear el mal a España.

09:06 Feijóo pregunta por la corrupción y Sánchez le afea la crisis de los cribados del cáncer «Siempre que le pregunto por corrupción me contesta que la economía va bien. ¿Qué datos económicos justifican que su ministra diga en el Senado que hay un Gobierno de corrupción?», empieza preguntando Feijóo. «Lapsus los tenemos todos, y usted es un experto», responde Sánchez. El presidente recuerda los 500 millones de ayudas aprobadas ayer para los enfermos de ELA y las ayudas a los ganaderos afectados por los incendios, en comparación con Mazón y su respuesta a la DANA del año pasado. Le afea que no haya tomado decisiones con respecto a Juanma Moreno y la crisis de los cribados del cáncer de mama.

09:03 Minuto de silencio por la mujer asesinada en Villaverde El Congreso guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en Villaverde a manos de su expareja en presencia de su bebé de 15 meses.

08:53 Funcionamiento de la sesión de control

08:52 La actual gerente del PSOE siguió pagando en sobres hasta 2024 Los socialistas tendrán que acreditar en el Supremo los reintegros en efectivo de 60.000 euros en tres años. Ana María Fuentes se hizo cargo de las finanzas de Ferraz, relevando a Mariano Moreno, por orden de Cerdán. Informa Joan Guirado.