Sesión de control al Gobierno: declaraciones de Pedro Sánchez tras las tensión con el Salario Mínimo Interprofesional

Así le hemos contado la sesión de control al Gobierno, donde Pedro Sánchez tendrá que responder a las preguntas sobre los planes de Trump y la cohesión de su Gobierno de coalición.

Que dos millones y medio de personas cobren el salario mínimo interprofesional no es para sentirse orgulloso. Lo alarmante es que las rentas están cada vez más cerca del SMI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, que ayer criticó públicamente la decisión de Hacienda de tributar también el IRPF a quienes cobran el salario mínimo, ya están sentados en su escaño. Entre medias, el asiento vacío de María Jesús Montero, que no acudirá a la sesión de este miércoles por una fiebre, según dicen desde su equipo. Informa Juan Casillas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la ministra de Trabajo por la polémica del IRPF del SMI, tras el coche con el Ministerio de Hacienda. «Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado», le ha dicho durante la primera sesión de control del año, con críticas también al presidente Sánchez: «Quedarse con la mitad de la subida del SMI ni es progresismo ni es justicia social», ha señalado Feijóo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado a Sánchez de los posibles aranceles que imponga el presidente estadounidense, Donald Trump, a España y al conjunto de la Unión Europea, algo que, de suceder, atribuiría a la «beligerancia» del presidente del Gobierno de España con la Administración Trump. «Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tenemos, será a pesar de usted», ha señalado. En respuesta, el presidente del Gobierno le ha preguntado si «va a poner el grito en el cielo y va a criticar a Trump» por su decisiones contrarias a España y la UE. «No lo va a hacer, porque es fuerte con el débil y débil con el fuerte», ha incidido.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha propuesto a Sánchez promover desde Europa una red social «alternativa» de participación pública; esto, ante la «moda» de «ser facha o ser 'antiwoke'». «No saludar como un nazi, o como un romano, es 'woke'. Es decir, no ser un puñetero facha es 'woke'. Frente a esto, ¿qué hacemos, señor Sánchez? Tener un plan», ha señalado en su intervención en la sesión de control al Gobierno.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado a los miembros del Gobiernos de ser «unos estafadores» por obligar primera vez que los trabajadores que cobran el salario mínimo tengan que tributar en el IRPF. «Se aprovechan de los que menos tienen», ha criticado Millán, al tiempo que ha zanjado: «La dignidad no se compra. Y la memoria de los que sufren todos los días y sus traiciones no se borra con propaganda o asaltando las instituciones».

El presidente justifica que paguen el IRPF sus preceptores por el aumento de esa renta y el líder de la oposición critica el «paripé» de Sumar: «Señora Díaz, al señor Iglesias no le habrían colado esto». Informa desde el Congreso Juan Casillas Bayo .

Ana Belén Vázquez (PP) ha acusado al ministro del Interior de dedicar más tiempo «a ocultar la corrupción del Gobierno que a proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», en relación a la situación en el Campo de Gibraltar. «Gracias su nefasta gestión, los narcos campan a sus anchas», ha criticado la diputada del PP. En su intervención, Belén Vázquez ha mencionado unos extractos de la entrevista de ABC a la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024. «Sánchez no se dignó a darme el pésame, como sí hizo a la familia de un etarra», dijo Francisca Gómez, madre de Miguel Ángel González, a este diario.

Por su parte, Víctor Torres ha cargado contra el Gobierno de Mazón por no alertar a los ciudadanos con la diligencia necesaria. «Están intentando culpar a otros para ocultar quién fue el máximo responsable de esa competencia autonómica», ha cuestionado, al tiempo que ha asegurado que no se decretó el nivel 3 de emergencia «porque no quiso Mazón». Inmediatamente después, Montesinos ha replicado al ministro, entre acusaciones cruzadas en el Hemiciclo: «¡ Mentiroso !».

El ministro Ángel Víctor Torres ha asegurado que el Gobierno «ha estado y estará a la altura» del drama humanitario ocasionado por la dana, tras ser preguntado por el audio en el que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, admite que no avisó del desbordamiento del Poyo. «Ustedes fallaron a los valencianos antes, durante y después de la catástrofe. En la Comunidad Valenciana, no ha fallado el Estado, sino el Gobierno de Sánchez», ha criticado la diputada del PP Macarena Montesinos, quien ha pedido el cese del presidente de la CHJ por ese «apagón informativo».

El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el auto del Tribunal Supremo en el que pide al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que aporte las pruebas en el plazo de diez días . De ese auto han pasado ya siete días. «El tiempo va corriendo. Cada día, un día menos. Espero que cuando finalmente quede probado que no hay nada, ustedes asuman su responsabilidad. Les estaré esperando», ha señalado.