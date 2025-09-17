Sesión de control al Gobierno, en directo: declaraciones y última hora desde el Congreso de los Diputados hoy

El pleno de este miércoles estará marcado por la tensión tras la última etapa de la Vuelta a España, que tuvo que ser cancelada por las manifestaciones propalestinas y que han vuelto a enfrentar a los partidos de izquierda y derecha. Pero esta es solo una polémica más que se colará en la sesión de control junto a otras polémicas por asuntos como la corrupción, la imputación del fiscal general del Estado o las dificultades del Ejecutivo para legislar.

08:28

Nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo

¡Buenos días! A partir de las 9, Sánchez y Feijóo se verán las caras en una nueva sesión de control. El presidente deberá responder a dos preguntas centradas en la estabilidad y situación política de su Ejecutivo, después de que la Cámara tumbara la semana pasada la ley para la reducción a 37,5 horas de la jornada laboral.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpelará a Sánchez sobre «cómo valora la estabilidad de su Gobierno», mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá su opinión sobre «la situación política».