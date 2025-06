Sesión de control al Gobierno, en directo: cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo y última hora en el Congreso hoy

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno hoy, a la que asiste el presidente del Gobierno y que estará centrada en los audios de Leire Díez y los ataques a los miembros de la UCO.

Sánchez y Feijóo se enzarzan por la corrupción y la gestión del Gobierno: «Feijóo me llama capo, con el álbum de fotos que tiene», ironiza Sánchez, que considera una «falta de respeto» su abrazo con Mazón.

«Usted formó parte de un gobierno que aumentó el gasto en Defensa en un 69%», le dice Sánchez haciendo referencia a su primer ejecutivo con Podemos. «A lo mejor conviene que Europa tenga más capacidad de seguridad de Defensa en estos momentos». Le pide que si quiere marcar perfil propio no falte a la verdad.

Belarra afea al presidente que se ha llegado «demasiado lejos» con la inversión más alta en materia de Defensa y califica de «locura» la idea de Europa de elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa. «No le puso ahí ningún acomplejado de piel naranja -en referencia a Trump- le puso la gente». «Usted no gobierna, solo hacce lo que dice Donald Trump», le acusa Belarra.