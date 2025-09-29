Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La inflación se acelera al 2,9% en septiembre
Directo
El temporal de lluvias en el litoral desborda el barranco de la Saleta, en Valencia, y provoca retrasos en la red ferroviaria

SPECTATOR IN BARCINO

No olvidar nunca lo que ha pasado

Illa no olvida, dice. Los catalanes constitucionalistas que el 23-J, de buena fe, le prestaron su voto, tampoco

El álbum de fotos del sanchismo

Memoria maquillada de Sánchez e Illa

El 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, durante la inauguración del Memorial del artista Francesc Abad, en Barcelona
El 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, durante la inauguración del Memorial del artista Francesc Abad, en Barcelona ep
Sergi Doria

Sergi Doria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No hay que ser nunca rencoroso, pero no hay que olvidar nunca lo que ha pasado. Si esto no está ya solucionado en Europa, es porque el PP ha hecho llamadas… Bastaba con que no levantaran el teléfono. Eso yo no lo olvido», sentenció ... Illa acerca de la negativa de la UE a que el catalán sea lengua oficial en sus instituciones. Quienes confiaron en Illa aquella primera semana de octubre de hace ocho años tampoco olvidan. Con el golpe secesionista en marcha y tras el discurso del Rey del 3 de octubre llegó la manifestación del 8, organizada por Sociedad Civil Catalana: «No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación», era el lema. «Todos los pueblos, modernos o atrasados, viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión, pero la pasión puede ser destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo», advirtió Mario Vargas Llosa en su intervención. «Si se declara unilateralmente la independencia, este país se va al traste», dijo Josep Borrell bandera de la UE en mano. Y remachó: «¡Esta es nuestra estelada!».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app