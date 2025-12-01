Enero de 2015. Jordi Pujol comparece ante una comisión del parlamento autonómico. Han transcurrido seis meses desde su confesión sobre los fondos depositados tres décadas en el extranjero que él atribuye a la herencia de su padre Florenci. Es una «deixa» (legado), no procede de ... comisiones, aduce el Patriarca: «Cuando un debate se sitúa en el 'diuen, diuen, diuen' (dicen) todo pierde consistencia», contrataca. «¡Cataluña no se lo merece!» proclama su esposa, Marta Ferrusola.

Cataluña lo merecía. Pujol fue proclamado mártir oficial del nacionalismo; su Convergencia, el «pal de paller» de la política catalana. Lo que Pujol criticó a Franco, a escala regional. Un movimiento nacional, un líder carismático. Un régimen sostenido por el clientelismo. «No soy un político corrupto», ha repetido mientras se instruía su proceso. Frugal, espartano y religioso, así es Pujol. Como Franco, el comodín de Sánchez. Quienes disculpaban al caudillo aseguraban que no sabía nada de la corrupción en su entorno. Los blanqueadores de Pujol alegan que dedicó su vida a Cataluña y no tuvo tiempo para sus vástagos: «Sobre el dinero que puedan haber ganado mis hijos, se lo tendrá que preguntar a ellos», contestó en aquella comparecencia. Tampoco tuvo tiempo para legalizar el legado de «l'avi» Florenci. «No tenemos ni cinco», añadió Ferrusola. ¿Los hijos? «con una mano delante y otra detrás». Jordi Pujol Ferrusola, conductor de Lamborghini, se presentó como «dinamizador económico» de proyectos empresariales.

Si el Barça es más que un club (y juega en Primera con 2.500 millones de deuda) la banca que impulsó aquel Pujol santificado tras su paso por la prisión debía ser más que un banco: solo respondería ante Dios y ante la patria catalana. Pero la lírica identitaria casa mal con la prosa terrenal que obliga a rendir cuentas. La querella de Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra Banca Catalana cuestionaba el carácter inefable del pujolismo. Desde 1968 «infringiendo conscientemente el deber de llevar a término una administración diligente y leal de los intereses y bienes que les habían encomendado los titulares de la sociedad, y con un abuso manifiesto de la confianza que se había depositado, con el objetivo fundamental de conseguir beneficios propios y de terceros ajenos al banco…». De manera constante, «estarían orientadas a retraer una parte de los fondos sociales… para disponer de ellos como si fueran propios».

Es el modus operandi que explica que el diez por ciento de los sesenta consejeros en los gobiernos convergentes estuvieran implicados en casos de corrupción; aunque solo uno, Jordi Planasdemunt, pisó la cárcel. Banca Catalana costó más de trescientos mil millones al Fondo de Garantía de Depósitos, pero Pujol fue exonerado en 1986. Tres años después estallaba el 'caso Casinos por la financiación ilegal de Convergencia que acabó desplazado de la actualidad por el caso Filesa. «Dicen, dicen, dicen», decía Pujol con la misma sorna de Sánchez cuando tacha de bulos las investigaciones sobre su partido y su familia. Ambos comparten un modelo político deudor del PRI mexicano: la «dictadura perfecta» que tipificó Vargas Llosa; Pujol preveía que su hijo Oriol le sucediera en la jefatura; Pedro el Guapo aspira a sucederse a sí mismo.

Asegura el médico de Pujol que hacer declarar a un nonagenario es «deshumanizador». Sus blanqueadores desempolvan el silogismo victimista habitual: Pujol es Cataluña; atacarle es atacar a Cataluña. Es posible que el expresident se pierda en las brumas de una memoria de la que sus hijos no podrán escapar. Les quedará el «no me consta», la 'operación Cataluña', el 'lawfare'. La santa desvergüenza del nacionalpopulismo.