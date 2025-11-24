Ernest Urtasun ignora a Ignacio Sánchez Mejías, promotor del homenaje a Góngora en 1927, mecenas de una generación poética, gran señor en la plaza; esto es, torero. El traje de luces sobresaltó al ministro de Cultura. ¿No eran los toros un invento franquista, como ... la copla? No. En la República la gente iba (mucho) a las plazas, bailaba pasodobles y veía películas flamencas de Estrellita Castro, Pepe Marchena y Angelillo. Sin olvidar la 'Nobleza baturra' con Imperio Argentina y Miguel Ligero. Gran parte del cine en tiempos republicanos eran folclórico. Y hubo toreros ilustrados, como Sánchez Mejías. Toreo y cultura no es un oxímoron. En Francia lo saben.

Al ministro de cuota (perdón, de Cultura) no le gustan los toros; tampoco las catedrales, aunque sea Notre Dame (ausente en la ceremonia de la restauración, que feo). Tampoco le gusta la Hispanidad. 'Descoloniza' museos y pide disculpas a los gobiernos hispanoamericanos, aunque, con la excepción de México, no se lo pidan.

Urtasun es comunista. A diferencia de otros crímenes -pongamos fascistas o colonialistas- no está dispuesto a pedir perdón por los que perpetró el comunismo en sus múltiples reencarnaciones. Se lo demandó Cayetana Álvarez de Toledo en sede parlamentaria y se hizo el longuis. La izquierda nunca pide perdón: «nosotros», los progresistas, somos y seremos siempre los buenos. ¿Habrá leído Urtasun a Jorge Semprún, que también fue comunista y ministro de Cultura? En 'Federico Sánchez se despide de ustedes' (Tusquets, 1993) elogia la madurez del pueblo español al optar por la reforma y no por la ruptura que auspiciaba una izquierda a la que califica de fanfarrona. Valora también la apuesta de los votantes: primero por la UCD y luego por el PSOE. La desaparición del PCE «como fuerza política dominante» la atribuye a la «perspicacia colectiva de los españoles». El partido de Carrillo era una momia que se deshizo en el aire nuevo de la democracia, declara Semprún: «El partido comunista se agotó en maniobras de aparato, luchas de jefes y virajes oportunistas. Se había impuesto en España de 1936 a 1939 por la fuerza de las bayonetas de la guerra civil, y se vio despedido de la escena política por la voluntad del pueblo».

Tras el epitafio al partido en que militó y del que fue expulsado en 1964 por ser demócrata, Semprún alerta sobre las dos almas del PSOE que le había nombrado ministro: una corriente socialdemócrata que asume la economía de mercado y otra oportunista de izquierdas en la tradición de Largo Caballero: «Oportunismo en el sentido de que, sin una línea clara, tiene la tentación de situarse siempre retóricamente a la izquierda de la izquierda, con rasgos populistas y demagógicos». Y lo más grave, concluye, es que la praxis socialdemócrata queda al margen de la cultura política del PSOE «por el discurso arcaico y el runruneo tezanesco del aparato». 'Tezanesco' de Tezanos, el padrino junto con Zapatero de esa criatura llamada Sánchez. Hace tres décadas, Semprún ya anticipó la adulteración del debate en una izquierda socialista que se coaligó con los 'yolandistas' de Sumar y los Comunes de Urtasun. Sus reflexiones coincidieron en 1990 con el caso Juan Guerra, al que seguiría, un año después, Filesa. Adiós a la inocencia antifranquista.

La dialéctica del «nosotros» explica la degeneración de un PSOE con maquillaje 'tezanesco' del colonizado CIS. Semprún lo había vivido en el PCE. El «nosotros», como la novela de Zamiatin, un «pronombre de clausura y exclusión». Miasmas de purga. «Un olor rancio de vejestorio, un discreto mal olor». El olor que desprende hoy la izquierda que pasó de la Cultura (Semprún) a la secta (Urtasun).