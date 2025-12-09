PP defiende la «profundidad» de la sentencia y Vox habla del PSOE como «partido corrupto en todos los sentidos»

La sentencia de 233 páginas sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y multa de 7.200 euros, además de a pagar una indemnización de 10. ... 000 euros a Alberto González Amador por daños morales. El fallo se conoció el pasado 20 de noviembre y este martes se ha conocido la argumentación del tribunal y el voto particular de las dos magistradas que no coincidían con el fallo.

El Gobierno ha recurrido ahora a «la prudencia», desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para evitar valorar la sentencia.

Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz ha reconocido en la rueda de prensa posterior a la habitual Junta de Portavoces de los martes no haber tenido aún tiempo para leerse al completo la sentencia. La popular defiende que el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de este país, por lo que entiende que habrá formulado una «profunda» sentencia en la que los fundamentos del Derecho «explicarán perfectamente porque es el primer fiscal condenado al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente».

«Que el fiscal general redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal.Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme», ha escrito en X Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido en redes.

Por su parte, Pepa Millán, de Vox, ha afirmado que «el PSOE es un partido corrupto en todos los sentidos» y que «está arrastrando consigo a la Justicia con la reciente condena al fiscal general del Estado».

Sumar: «Sentencia a demanda»

«Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia», esa ha sido la reacción del partido socio del PSOE en la coalición de Gobierno en redes sociales tras conocer la sentencia.