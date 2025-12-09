Suscribete a
Talavera-Real Madrid, Guadalajara-Barça y At. Baleares-Atlético, los cruces de dieciseisavos

PP defiende la «profundidad» de la sentencia y Vox habla del PSOE como «partido corrupto en todos los sentidos»

Sumar habla de «sentencia a demanda»

El Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa: «No puede responder a una noticia falsa con un delito»

Ester Muñoz (de blanco) en el Congreso este martes EP

Patricia Romero y David Yagüe

La sentencia de 233 páginas sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y multa de 7.200 euros, además de a pagar una indemnización de 10. ... 000 euros a Alberto González Amador por daños morales. El fallo se conoció el pasado 20 de noviembre y este martes se ha conocido la argumentación del tribunal y el voto particular de las dos magistradas que no coincidían con el fallo.

