Señal en directo: Santiago Abascal inaugura el curso político de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comparece en rueda de prensa tras reunirse en la sede nacional del partido con los portavoces nacionales de la formación y el Comité de Acción Política. Esta reunión da el pistoletazo de salida al nuevo curso político para la formación, después de la polémica desatada por el presidente de Vox la pasada semana, al vincular a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, con la supuesta violación de una niña por parte de un menor extranjero alojado en un centro del barrio de Hortaleza de Madrid. Abascal insistió en la necesidad de «hundir» y «echar» al barco de la organización.

