Los senadores del PSOE recibían la nómina a través de una cuenta a nombre del grupo

La Cámara Alta obligará a que a partir de ahora cada uno tenga cuenta propia

Los senadores socialistas son los únicos que no la tenían

Así es el nuevo funcionamiento del Senado

El presidente del Senado, Pedro Rollán
Paloma Esteban y Carlos Mullor

Con los pagos en metálico en el punto de mira, el Senado ha dado un golpe de mano en su funcionamiento interno en plena tormenta por los sobres con efectivo que recibían José Luis Ábalos y Koldo García, y que salían de la sede ... del Partido Socialista. La Cámara Alta, que controla el PP con mayoría absoluta, aprobó ayer un paquete de normas que buscan una mayor transparencia de los grupos parlamentarios y que, según ha podido confirmar ABC de fuentes del Senado, afectarán sobre todo a los socialistas.

