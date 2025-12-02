El Senado sale en defensa de los jueces y reprobará este miércoles al Gobierno por sus «presiones intolerables» a la Justicia

El Gobierno encajará este miércoles la séptima reprobación del Senado en lo que va de legislatura -octava si se incluye la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- en lo que supondrá un nuevo agravamiento del choque institucional entre ambos.

La censura de ... la Cámara Alta obedecerá esta vez a las «constantes injerencias», «presiones políticas intolerables» y «declaraciones ofensivas» de Pedro Sánchez y sus ministros «contra la labor independiente de jueces y tribunales». Todo ello, por el torrente de cuestionamientos y ataques lanzados contra el Tribunal Supremo tras la condena de García Ortiz por revelación de datos reservados.

El Senado saldrá así en defensa de los jueces con una moción que ha sido presentada por el PP y que acusa al Ejecutivo de dirigir el país con una «deriva autoritaria» que está dañando seriamente la «convivencia» entre los ciudadanos, así como «el normal funcionamiento, la estabilidad y la fortaleza de las instituciones». Para intentar combatirla, la Cámara Alta instará al Gobierno a «someterse a las reglas del Estado democrático y de Derecho», a poner «fin de inmediato a los conflictos» contra el Poder Judicial y el Poder Legislativo y a asumir «responsabilidades políticas».

Para el Senado, la petición es obligada por su valor político e institucional en el balance de la actuación del Gobierno, pero no tendrá efectos prácticos en el sentido de lograr un cambio en la orientación del Ejecutivo.

Rebeldía contra las instituciones

Pedro Sánchez sigue decidido a no convocar elecciones a corto plazo pese a haber perdido la mayoría parlamentaria, estar haciendo historia al tensionar las relaciones con los otros poderes del Estado de manera inédita, no lograr aprobar los Presupuestos Generales del Estado y haber respaldado hasta el final a un fiscal general del Estado que ha sido condenado por el Supremo cuando seguía en ejercicio de su cargo.

En declaraciones a ABC, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusaba este lunes a Pedro Sánchez de «cerrar el Parlamento», «presionar a los jueces» y actuar con «rebeldía» frente a las instituciones democráticas.

La dirigente popular cargó contra el jefe del Gobierno por haber estado «presionando a los jueces intentando adelantar sentencias» y cuestionando los «fallos judiciales» cuando son negativos para sus intereses políticos o familiares. Uno de los puntos de la argumentación de García es el comunicado que difundió el pasado viernes el Consejo de Europa, que adelantó ABC, en el que las ponentes que evalúan la salud democrática de nuestro país decidieron advertir al Gobierno de que el respeto a las decisiones judiciales es un principio fundamental del estado de Derecho.

En este sentido, García advierte que los ataques del Gobierno a los jueces han generado «alarma social» y «preocupación en la Unión Europea». «Cuando se respeta la independencia del Poder Judicial y las competencias del Legislativo se fortalece la democracia; cuando se pretende sustituir el papel del Parlamento y dictar sentencia desde La Moncloa se abre la puerta a otra cosa«, remachó.

También la asociación mayoritaria entre los jueces

La moción de reprobación asegura que Pedro Sánchez está gobernando con una conducta «por completo ajena a la cultura democrática de los países de la Unión Europea». El Consejo de Europa no fue el único que alzó la voz el pasado viernes contra los ataques lanzados desde el Gobierno a la judicatura. Ese mismo día, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria entre los jueces- cargó contra la «intromisión» del Ejecutivo en la sentencia de García Ortiz y exigió que pusiera punto y final a los ataques lanzados contra el Supremo advirtiendo que suponían «un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional».

La nueva reprobación contra el Gobierno saldrá adelante sin problemas gracias a la mayoría absoluta que el PP ostenta en el Senado y a la que podría sumarse también Vox. No será García quien defienda la moción ante el Pleno sino el portavoz adjunto del grupo y coordinador de Justicia, Antonio Silván, que también denunciará las «intromisiones» e «infundios» del Ejecutivo contra el Alto Tribunal por la condena del fiscal general.

Según argumenta la moción, esta estrategia ha tensionado y degradado la relación entre los tres Poderes del Estado y es una consecuencia del «empeño» del jefe del Ejecutivo por «aferrarse al poder pese a carecer de una mayoría parlamentaria».

Otras reprobaciones

Las otras reprobaciones del Senado al Gobierno que han salido adelante en esta legislatura han sido contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero;los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska «; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y dos al ministro de Transportes, Óscar Puente. Además, fue reprobado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.