El Senado sale en defensa de los jueces y reprobará este miércoles al Gobierno por sus «presiones intolerables» a la Justicia

El choque institucional sigue escalando ya que será la séptima vez que la Cámara Alta censure al Ejecutivo en lo que va de legislatura

La portavoz popular, Alicia García, pide «responsabilidades políticas» tras el comunicado del Consejo de Europa del viernes recordando a Sánchez que «el respeto a las decisiones judiciales es un principio fundamental»

El PP llama a Cerdán y al hijo de Ábalos a la comisión de investigación del Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García
Ana Sánchez

Madrid

El Gobierno encajará este miércoles la séptima reprobación del Senado en lo que va de legislatura -octava si se incluye la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- en lo que supondrá un nuevo agravamiento del choque institucional entre ambos.

La censura de ... la Cámara Alta obedecerá esta vez a las «constantes injerencias», «presiones políticas intolerables» y «declaraciones ofensivas» de Pedro Sánchez y sus ministros «contra la labor independiente de jueces y tribunales». Todo ello, por el torrente de cuestionamientos y ataques lanzados contra el Tribunal Supremo tras la condena de García Ortiz por revelación de datos reservados.

