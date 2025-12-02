El Senado redobla el pulso a Armengol ante el Constitucional por el veto de otras dos enmiendas

El Senado está dispuesto a dar la batalla contra el Congreso y el Gobierno hasta las últimas consecuencias. Mañana, por séptima vez en lo que va de legislatura, planteará un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por un asunto espinoso en el ... que chocan dos derechos distintos: el del Gobierno a vetar enmiendas cuando supongan un aumento del gasto o una disminución de los ingresos, y el de los diputados a pronunciarse sobre las que aprueba la Cámara Alta a un proyecto o proposición de ley.

Esta vez, el texto en litigio es la Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobada por el Pleno de la Cámara Baja definitivamente el 13 de noviembre, pero sin que sus señorías pudiesen posicionarse sobre dos de las enmiendas aprobadas por el Senado como establece el artículo 90.2 de la Constitución.

Durante la tramitación en la Cámara Alta, el Gobierno pidió vetar esas dos enmiendas alegando que afectaban a los presupuestos, pero la Mesa de dicha institución desoyó la disconformidad del Ejecutivo al considerarla excesiva. Ya en el Congreso, el órgano rector de la Cámara Baja extrajo de la votación los dos cambios a pesar de que habían recibido luz verde en la cámara territorial.

Es exactamente lo mismo que sucedió ya en la ley de desperdicio alimentario, en la que PP, ERC y Junts llegaron a reclamar que se modificase el orden del día para retrasar el debate hasta que la Mesa se pronunciase sobre sus escritos de queja, pero en la que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ignorando la literalidad del Reglamento del Congreso, impidió que el Pleno se posicionase al respecto. También hay un precedente con otra enmienda vetada 'a posteriori' en la Ley sobre Navegación Aérea. Los casos se le acumulan al Tribunal Constitucional, que deberá fijar criterio.