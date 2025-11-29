Dirigentes del PP piden ya la moción de censura aunque se pierda

Suscribete a
Núñez Feijóo y el empresario y senador Josep Sánchez Llibre
Paloma Esteban

Madrid

Madrid

«Si no es ahora, va a ser difícil encontrar cuándo. El escenario se ha vuelto insoportable. Cada semana se vuelve peor. Es muy difícil justificar ante los nuestros, también ante los votantes, que no hacemos algo más. Todo lo que esté en nuestra mano». ... La reflexión de dirigentes de distintos niveles, algunos muy cercanos a Alberto Núñez Feijóo, y que hace meses defendían que era un error presentar la moción de censura sin apoyos suficientes –la tesis que sigue manejando, al menos públicamente, el líder del partido– prueba que algo ha cambiado entre algunos sectores del PP. El debate sobrevuela con fuerza las siglas populares desde hace días, cuando en la cúpula empezaron a sopesar la posibilidad de que José Luis Ábalos entrara en prisión. Finalmente ocurrió.

