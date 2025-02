Satisfacción en Junts por salvar la reforma fiscal del Gobierno y esperan sumar el impuesto a la banca

Satisfacción en las filas de Junts por el resultado de la caótica sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso celebrada anoche. Míriam Nogueras, líder del partido de Carles Puigdemont en la Cámara Baja, ha señalado este martes que ayer se aprobaron prácticamente todas las medidas acordadas hace unas semanas con el Gobierno, a excepción del impuesto a la banca, pero que confía que este acabe aprobándose el jueves, en la votación en el pleno. Nogueras ha lamentado el espectáculo vivido en la comisión, pero no se siente responsable porque su grupo llegó «con el trabajo hecho».

«Junts ha defendido su acuerdo [en la comisión] y lo que se aprobó ayer son las medidas que ya anunciamos hace 15 días», ha dicho, durante una entrevista en TV3, la portavoz de Junts en el Congreso, que ha recordado algunas de las medidas aprobadas en la sesión de este lunes e incorporadas al dictamen que se votará definitivamente el jueves. Así, por ejemplo, ha mencionado que gracias a Junts se «libera» a los clubes deportivos no profesionales de un impuesto y presión fiscal «absolutamente absurda» y las cooperativas pagarán tres puntos menos en el impuesto de sociedades.

Nogueras, visiblemente contenta, ha reiterado un latiguillo que se esgrime desde Junts después de cada acuerdo con los socialistas: «Lo que nos preocupa es Cataluña, no formamos parte de ningún bloque». De esta manera, la portavoz parlamentaria ha dejado claro que Junts no forma parte del bloque de izquierdas que apoya al Ejecutivo del PSOE y Sumar, pero tampoco del bloque de derechas, en el que se incluye al PP y Vox, y también al PNV, aunque estos tengan un pacto con los socialistas.

Con este argumento, Nogueras ha sido tajante y ha advertido de que, en relación al impuesto a las energéticas, que Junts no apoya, y que ERC, Bildu y el BNG acordaron ayer con el Gobierno alargarlo un año más mediante un real decreto que no está ni escrito: «A nosotros nadie nos ha puesto un impuesto a las eléctricas [en la negociación]. No hay ninguna enmienda en el dictamen [aprobado ayer en la comisión] que diga que se prorroga un año este impuesto».

Así, la dirigente de Junts ha aprovechado su intervención en la televisión pública autonómica para cargar contra ERC y acusarles de no haber hecho su trabajo previo a la sesión de ayer. «El jueves no se vota nada de esto [sobre las energéticas]. Lo que hay es una nota de prensa que acaba diciendo que ahora se trabajará para conseguir los apoyos [para mantener el impuesto a la energéticas], pero el jueves no se vota». Y ha añadido: «Si hay un decreto será otro partido», es decir, el Ejecutivo tendrá que negociarlo con Junts si quiere aprobarlo.

Por todo esto, Nogueras ha asegurado que en Junts están satisfechos con el resultado de la votación de este lunes. «Lo de ayer lo vivimos como espectadores, porque veníamos con los deberes hechos. Hubo unos cuantos que no venían con los deberes hechos y por mucha gesticulación y titulares contradictorios, ayer se votaba lo que estaba registrado y eso lo hicimos nosotros hace dos semanas», ha insistido.

Además, se ha mostrado optimista en que en la votación del jueves, en el pleno del Congreso, se incluya el impuesto a la banca, que ayer en la comisión contó con el voto a favor de Junts, pero no salió adelante. Y también ha avanzado que espera anunciar, «en días o semanas», el acuerdo para la transferencia «integral» de la gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña.