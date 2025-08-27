Sara Aagesen comparece en la comisión de Transición Ecológica por los incendios en el Senado

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este miércoles, a las 16.00 horas, ante la comisión del Senado para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento frente a los incendios forestales que están afectando este verano a la Península.

