Sara Aagesen comparece en la comisión de Transición Ecológica por los incendios en el Senado
La vicepresidenta tercera acude a la comisión en la sala Clara Campoamor en el Senado
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este miércoles, a las 16.00 horas, ante la comisión del Senado para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento frente a los incendios forestales que están afectando este verano a la Península.
Puedes seguir la intervención completa en directo en el vídeo que encabeza esta noticia.
