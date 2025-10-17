Suscribete a
Santos Cerdán pide de nuevo al juez salir de prisión tras dejar en libertad a Koldo y Ábalos

La defensa del ex número tres del PSOE se queja del "incomprensible agravio comparativo" que se da con el exministro y su asesor en Transportes

El Supremo deja en libertad a Koldo a pesar de que cree que puede disponer de dinero y «vínculos en el extranjero»

Santos Cerdán, en el Congreso de los Diputados el pasado mayo
Santos Cerdán, en el Congreso de los Diputados el pasado mayo EP
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo, ha pedido esta mañana de nuevo su libertad al magistrado instructor Leopoldo Puente, que ayer y anteayer decidió dejar en libertad tanto al exministro de Transportes José Luis Ábalos ... como a su asesor, Koldo García, después de acogerse a su derecho a no declarar en la misma causa en la que él está investigado.

