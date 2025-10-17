Santos Cerdán pide de nuevo al juez salir de prisión tras dejar en libertad a Koldo y Ábalos

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo, ha pedido esta mañana de nuevo su libertad al magistrado instructor Leopoldo Puente, que ayer y anteayer decidió dejar en libertad tanto al exministro de Transportes José Luis Ábalos ... como a su asesor, Koldo García, después de acogerse a su derecho a no declarar en la misma causa en la que él está investigado.

Su defensa ha dirigido un escrito al magistrado de la Sala Segunda del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso ABC, en el que argumenta que Cerdán no aparece vinculado al patrimonio de Ábalos en el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la causa el pasado 3 de octubre. También, según sostiene, no hay evidencias de pagos de Cerdán a Ábalos: "En definitiva, de la investigación aportada en fecha 3 de octubre no se puede afirmar que haya existido pago alguno del Sr. Cerdán al Sr. Ábalos, tal como se presumía e imputaba en el atestado del junio pasado. La realidad documental, contable, bancaria y material del Sr. Ábalos, estudiada por la unidad de élite de la Guardia Civil no confirma la hipótesis de la acusación. A pesar de ello, el Sr. Cerdán sigue preso a día de hoy", insistean.

Precisamente sobre el contenido del último informe de la UCO querían interrogar a Ábalos y a Koldo García tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, pero finalmente ambos decidieron no contestar a ninguna de las preguntas sobre la procedencia del dinero en efectivo que manejaron de «origen desconocido» que, según sospechan los investigadores, podría corresponderse con las comisiones ilegales que, según los primeros indicios que constan en el Supremo, habrían cobrado tanto Ábalos como Koldo García y Santos Cerdán de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes.

Riesgo de destrucción de pruebas

A pesar de que los abogados de Cerdán Benet Salellas y Jacobo Teijelo presentaron un recurso de apelación contra la decisión de mantener en la cárcel al ex número tres del PSOE -que lleva en la prisión madrileña de Soto del Real desde junio- ahora se dirigen al juez instructor. En éste, consideran que es "incomprensible" que él siga en la cárcel mientras el exministro y su asesor están libres.

"Si la imputación del Sr. Ábalos y el Sr. García, avanzada según se dice, lo es por un delito de integración en organización criminal de la que formaría parte el Sr. Cerdán, no llega muy bien a comprenderse como una parte de esa 'trama' puede poner en riesgo las fuentes de prueba (Cerdán) mientras que el resto de esa 'trama' no compromete en ningún momento esas mismas fuentes de prueba. En definitiva, es difícil de entender cuáles son las acciones de 'ocultación o destrucción' de pruebas que únicamente y en carácter exclusivo puede realizar el Sr. Cerdán y no el resto de miembros de esa supuesta 'trama'. No solo el Sr. Ábalos y el Sr. García sino también el resto de investigados relacionados con otros aspectos de la investigación como la administración ministerial supuestamente implicada o las distintas mercantiles investigadas y ya registradas. Al final, la percepción que produce esta incomprensible situación es que la pretendida justificación de la situación de prisión provisional no es otra que la espera a la llegada del informe patrimonial definitivo del Sr. Cerdán acordado hace meses. No obstante, la espera de un atestado de la Policía Judicial no es un motivo que ni la Ley ni el intérprete de la Constitución hayan avalado en ningún momento como tal", se puede leer en el recurso.

La defensa insiste en que se da en esta situación un "incomprensible agravio comparativo en cuanto a la valoración de la ocultación o riesgo de destrucción de pruebas" entre Cerdán, Ábalos y Koldo. Así, sostiene que "es un argumento silogístico sencillo: si aquellos que tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no hallado por la investigación no son objeto de prisión provisional por riesgo de destrucción de esas fuentes de prueba, mucho menos quien no tiene acreditada la existencia de cuentas de terceros ni contactos internacionales ni se le ha hallado a pesar de los meses de investigación cantidad de dinero alguno, merece la adopción de la prisión provisional para proteger la investigación".