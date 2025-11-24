Suscribete a
Sánchez tampoco se someterá al debate sobre el estado de la nación en 2025

El presidente, que propuso su obligatoriedad anual, solo ha protagonizado uno en siete años de mandato

Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Ainhoa Martínez

Tampoco en 2025. Pedro Sánchez no se someterá al debate sobre el estado de la nación (DEN) este año. Según ha podido saber ABC, su celebración no figura en agenda para lo que resta del curso y el adelanto electoral en Extremadura se ha tornado ... la excusa perfecta para despejar el calendario definitivamente. El gran debate de política general es la principal asignatura pendiente del presidente del Gobierno, junto con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Los números son demoledores, en los siete años y medio que Sánchez lleva en el poder solo se ha sometido en una ocasión a este formato.

