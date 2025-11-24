Sánchez tampoco se someterá al debate sobre el estado de la nación en 2025

Tampoco en 2025. Pedro Sánchez no se someterá al debate sobre el estado de la nación (DEN) este año. Según ha podido saber ABC, su celebración no figura en agenda para lo que resta del curso y el adelanto electoral en Extremadura se ha tornado ... la excusa perfecta para despejar el calendario definitivamente. El gran debate de política general es la principal asignatura pendiente del presidente del Gobierno, junto con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Los números son demoledores, en los siete años y medio que Sánchez lleva en el poder solo se ha sometido en una ocasión a este formato.

Fue en 2022 y tuvieron que pasar cuatro años desde que llegara a La Moncloa. Fuentes gubernamentales tratan de justificar este desprecio al Parlamento asegurando que Sánchez es el presidente que más veces ha comparecido en las Cortes Generales, para reforzar su argumento se retrotraen a hace justo una semana, cuando intervino para explicar el último Consejo Europeo y tuvo que rendir cuentas por la corrupción de su entorno, su precariedad parlamentaria y el estado de los servicios públicos en España.

La equiparación de los plenos monográficos con el debate sobre el estado de la nación es tramposa, porque este formato no se limita a un mero intercambio parlamentario entre el presidente y los diferentes portavoces de los grupos. Cuando se hace esta asimilación se está obviando que una de las especificidades que dan trascendencia al debate sobre política general es que los partidos de la oposición pueden presentar propuestas de resolución.

Estas deben ser debatidas y votadas en una sesión parlamentaria posterior y aquellas que resulten aprobadas, se acaban publicando en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Volver a hurtar al Parlamento de este debate no solo supone un nuevo reconocimiento implícito de la debilidad aritmética, ya endémica al Gobierno, sino una rectificación sobre sus propios planteamientos.

En primer lugar, porque desde Moncloa se había fijado el último cuatrimestre del año como el momento para celebrarlo. Así lo señalaban fuentes gubernamentales a la vuelta del verano. En un primer momento, se barajó convocarlo para abrir el curso y marcar la agenda, pero el distanciamiento con sus socios hizo que se decidiera dejarlo en 'stand by' a la expectativa de un mejor contexto, que no ha llegado, para convocarlo. En el entorno de Sánchez se adujo entonces que se daba prioridad a los Presupuestos que, visto lo visto, tampoco han tenido un gran impulso y se ha incumplido el compromiso, tal como avanzó este diario, de aprobarlos antes de que acabara el año.

Si tenemos en cuenta el resultado del debate de 2022 podemos comprender la falta de incentivos de Sánchez para volver a someterse a un formato en el que el grueso de las propuestas de resolución que se presentaron fueron rechazadas. En el estado actual de la legislatura se antoja el marco perfecto para que los socios se enroquen en posiciones de máximo y la imagen que se proyecte sea de colapso total.

En segundo término, las resistencias de Sánchez a someter a debate la política general de su Gobierno y elevar un balance de su gestión chocan con su propia apuesta por la regeneración. En el Plan de Acción para la Democracia que el presidente promovió para dar contenido político a sus cinco días de reflexión introdujo la obligatoriedad de celebrarlo con carácter anual. Una costumbre ininterrumpida desde 1983 y hasta 2015, cuando la irrupción de los nuevos partidos introdujo los primeros componentes de ingobernabilidad.

En concreto, en el compendio de medidas que impulsó el Ejecutivo el pasado mes de abril se apuesta por su celebración una vez al año para «para dar estabilidad a este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno«. Convertir en forzoso el debate sobre el estado de la nación integra el tercer eje de ese plan junto a la reforma para obligar a los candidatos políticos a acudir a debates en campaña electoral.

Y ya no es solo que incumpla lo prometido, sino que sistemáticamente, ya van siete ocasiones, PSOE y Sumar se están oponiendo a que prospere la reforma que busca blindar su celebración anual. La última vez, el pasado mes de septiembre, cuando los partidos que integran la coalición unieron fuerzas en la Mesa del Congreso para ampliar el plazo de enmiendas del texto, una ampliación del calendario que esconde una estrategia de bloqueo que se aplica habitualmente para aquellas iniciativas que pese a contar con mayoría parlamentaria suficiente, al Gobierno no le interesa elevar a votación y, por tanto, aprobar.

Elecciones como coartada

Sin Presupuestos ni debate sobre el estado de la nación otra de las citas que estaba prevista y no se celebrará es la Conferencia de Presidentes. De nuevo con la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura como excusa, el Gobierno ha optado por retrasar la celebración de la XXIX Conferencia de Presidentes que estaba prevista para el próximo mes de diciembre. Fuentes del Ejecutivo consultadas por ABC lo califican como un retraso técnico, con la voluntad de agendar de nuevo la cita autonómica a la «mayor brevedad posible», esto es, el próximo mes de enero.

El objetivo del cambio de fecha es sortear la primera parada del nuevo ciclo electoral que se abre el 21 de diciembre en Extremadura y fijarla de nuevo antes de que se produzca la siguiente, los comicios en Castilla y León, previstos para marzo pero que podrían llegar a celebrarse en febrero. Un calendario trufado de urnas, al que se puede incorporar también Aragón en las próximas semanas, se antoja la mejor coartada para que el Gobierno vaya suspendiendo sus obligaciones hasta ver despejado, o al menos sin interferencias, el horizonte.