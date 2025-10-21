Suscribete a
Sánchez se suma con retraso a la declaración de Zelenski y varios líderes europeos sobre la paz en Ucrania

La ausencia inicial del presidente entre los firmantes ha provocado las críticas de Feijóo

Bulgaria permitirá a Putin volar a la cumbre de Budapest con Trump

Sánchez y Zelenski en una imagen de archivo.
Sánchez y Zelenski en una imagen de archivo. EFE/Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a una declaración conjunta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, junto con otros líderes europeos sobre la paz en Ucrania y en la que respaldan el llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, a un alto el fuego ... y apuestan por aumentar la presión sobre Rusia.

